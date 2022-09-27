Як правильно вибрати акумулятори для безперебійника – поради

Вересень, 27 в 12:52

У цій статті розглянемо, як правильно вибирати акумулятори для потужних одно- і трифазних джерел безперебійного живлення та де використовуються ланцюжки із декількох десятків АКБ 12В однакової ємності.

Ціна акумуляторів для безперебійника

Ціна акумуляторів на ринку, особливо найпопулярніших ємностей 7-9-12-18 Аг, може відрізнятися удвічі й навіть утричі.

На сайті компанії PowerSol представлений широкий асортимент акумуляторів для ДБЖ різних марок.

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Слід розуміти, що в найдешевших акумуляторах використовуються матеріали поганої якості (зазвичай вторинний свинець), такі акумулятори не розраховані на великі струми розряду (навантаження ДБЖ), які обов’язково будуть присутні в потужних ДБЖ.

Через низьку якість і неоднорідні характеристики матеріалів, батареї однієї партії найдешевшого сегменту відрізняються одна від одної за основними характеристиками (найважливіша для коректного заряду-розряду – внутрішній опір акумулятора), а також мають дуже обмежений циклічний ресурс.

Про ці особливості більш детально напишемо пізніше.

Передусім недорогі АКБ розраховані на застосування у так званих слаботочних системах, наприклад – системах сигналізації і відеоспостереження.

За значного навантаження в режимі частих заряджань-розряджань вони не відпрацьовують навіть двох років.

Ідентичність параметрів АКБ

Наступний важливий критерій, на який варто звернути увагу, – максимальна ідентичність характеристик усіх АКБ, які планується встановлювати в ДБЖ.

Якщо ви плануєте купити акумулятори для ДБЖ, наприклад, в кількості 16, 32, 40 штук або більше, обов’язково з’ясуйте у менеджера – чи з однієї партії запропоновані АКБ.

Адже часто параметри АКБ від одного виробника, але з різних партій, можуть суттєво відрізнятись.

Варто розуміти, що більше відрізнятимуться характеристики АКБ в ланцюжку, то швидше акумулятори вийдуть з ладу.

Через різний внутрішній опір, одні батареї під час роботи безперебійника будуть недостатньо заряджені, а інші навпаки – перезарядженими.

У батареях, які перебувають під буферною напругою нижче номінальної 13,6В, відбувається незворотній процес сульфатації. А у батареях, які перебувають під напругою вище 13,6В – процес випаровування кислоти.

Також, зазначимо, що у більш якісних і дорогих моделей (навіть із сусідніх партій) ідентичність параметрів АКБ набагато вища, ніж у дешевих аналогів, навіть з однієї партії.

Термін служби акумуляторів: строк служби у буферному режимі й циклічний ресурс

Для джерел безперебійного живлення зазвичай використовують AGM-акумулятори, оскільки вони мають оптимальне співвідношення ціна-якість, достатній струм розряду (порівняно з більш слаботочними гелевими).

Є два показники терміну служби АКБ:

строк служби у буферному режимі, тобто без великої кількості циклів заряджання-розряджання;

кількість циклів заряджання-розряджання (наприклад, для номіналів 7-9-12 Аг зазвичай від 150 до 250 циклів, для великих номіналів – 250-500 циклів заряджання-розряджання).

Здебільшого у ДБЖ акумулятори відпрацьовують свій ресурс за строком служби у буфері, але бувають і сфери застосування, де акумулятори справді відпрацьовують за циклами заряду-розряду.

Якщо на акумулятори великої ємності від 33 до 300 Ah більшість брендів заявляє термін служби у буферному режимі 8-10 років, а деколи і 12 років, то акумулятори малої ємності від 7 до 26Аг у більшості виробників мають термін служби п’ять-шість років.

До якісних п’ятирічних батарей можна віднести:

BB Battery;

EverExceed;

CSB.

Також є декілька всесвітньо відомих виробників, які виготовляють номінали акумуляторних батарей для ДБЖ від 5 до 26 Аг з терміном служби 10 років. До них належать:

7-Stars;

Yuasa;

BB Battery (окремі модельні ряди).

Також, обираючи батареї для ДБЖ, обов’язково уточнюйте заявлену виробником кількість циклів повного заряджання-розряджання.

Для більшості дешевих акумуляторів взагалі виробники і постачальники не надають відповідної інформації.

І знов таки, для більш якісних і дорогих брендів АКБ і кількість циклів заряджання-розряджання заявлена більша, і достовірність цих даних – вища.

Якісні клеми

Якщо ви розглядаєте акумулятори малої ємності – 7 Ah, 9 Ah або 12 Ah, обов’язково зверніть увагу на клеми.

Вони повинні бути досить товстими й широкими. Якісні клеми мають кращий контакт, в результаті вони не нагріваються під час роботи.

Дешеві АКБ переважно мають тонкі клеми, які не розраховані на великий струм і нагріватимуться під час великих навантажень.

Надійний корпус

Пластик, з якого зроблено корпус акумуляторів для ДБЖ, має бути негорючим і доволі міцним, щоб його не роздуло від великого струму.

У деяких дешевих АКБ може використовуватись звичайний пластик, що може створити пожежонебезпечну ситуацію у разі великих навантажень, якщо корпус роздує і відбудеться витік кислоти.

Статтю підготували фахівці компанії PowerSol, які мають багаторічний досвід в сфері резервного та автономного живлення.

Компанія є прямим постачальником європейських і китайських акумуляторів високої якості.

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