Як правильно вибрати акумулятори для безперебійника – поради
У цій статті розглянемо, як правильно вибирати акумулятори для потужних одно- і трифазних джерел безперебійного живлення та де використовуються ланцюжки із декількох десятків АКБ 12В однакової ємності.
Ціна акумуляторів для безперебійника
Ціна акумуляторів на ринку, особливо найпопулярніших ємностей 7-9-12-18 Аг, може відрізнятися удвічі й навіть утричі.
На сайті компанії PowerSol представлений широкий асортимент акумуляторів для ДБЖ різних марок.
Слід розуміти, що в найдешевших акумуляторах використовуються матеріали поганої якості (зазвичай вторинний свинець), такі акумулятори не розраховані на великі струми розряду (навантаження ДБЖ), які обов’язково будуть присутні в потужних ДБЖ.
Через низьку якість і неоднорідні характеристики матеріалів, батареї однієї партії найдешевшого сегменту відрізняються одна від одної за основними характеристиками (найважливіша для коректного заряду-розряду – внутрішній опір акумулятора), а також мають дуже обмежений циклічний ресурс.
Про ці особливості більш детально напишемо пізніше.
Передусім недорогі АКБ розраховані на застосування у так званих слаботочних системах, наприклад – системах сигналізації і відеоспостереження.
За значного навантаження в режимі частих заряджань-розряджань вони не відпрацьовують навіть двох років.
Ідентичність параметрів АКБ
Наступний важливий критерій, на який варто звернути увагу, – максимальна ідентичність характеристик усіх АКБ, які планується встановлювати в ДБЖ.
Якщо ви плануєте купити акумулятори для ДБЖ, наприклад, в кількості 16, 32, 40 штук або більше, обов’язково з’ясуйте у менеджера – чи з однієї партії запропоновані АКБ.
Адже часто параметри АКБ від одного виробника, але з різних партій, можуть суттєво відрізнятись.
Варто розуміти, що більше відрізнятимуться характеристики АКБ в ланцюжку, то швидше акумулятори вийдуть з ладу.
Через різний внутрішній опір, одні батареї під час роботи безперебійника будуть недостатньо заряджені, а інші навпаки – перезарядженими.
У батареях, які перебувають під буферною напругою нижче номінальної 13,6В, відбувається незворотній процес сульфатації. А у батареях, які перебувають під напругою вище 13,6В – процес випаровування кислоти.
Також, зазначимо, що у більш якісних і дорогих моделей (навіть із сусідніх партій) ідентичність параметрів АКБ набагато вища, ніж у дешевих аналогів, навіть з однієї партії.
Термін служби акумуляторів: строк служби у буферному режимі й циклічний ресурс
Для джерел безперебійного живлення зазвичай використовують AGM-акумулятори, оскільки вони мають оптимальне співвідношення ціна-якість, достатній струм розряду (порівняно з більш слаботочними гелевими).
Є два показники терміну служби АКБ:
- строк служби у буферному режимі, тобто без великої кількості циклів заряджання-розряджання;
- кількість циклів заряджання-розряджання (наприклад, для номіналів 7-9-12 Аг зазвичай від 150 до 250 циклів, для великих номіналів – 250-500 циклів заряджання-розряджання).
Здебільшого у ДБЖ акумулятори відпрацьовують свій ресурс за строком служби у буфері, але бувають і сфери застосування, де акумулятори справді відпрацьовують за циклами заряду-розряду.
Якщо на акумулятори великої ємності від 33 до 300 Ah більшість брендів заявляє термін служби у буферному режимі 8-10 років, а деколи і 12 років, то акумулятори малої ємності від 7 до 26Аг у більшості виробників мають термін служби п’ять-шість років.
До якісних п’ятирічних батарей можна віднести:
- BB Battery;
- EverExceed;
- CSB.
Також є декілька всесвітньо відомих виробників, які виготовляють номінали акумуляторних батарей для ДБЖ від 5 до 26 Аг з терміном служби 10 років. До них належать:
- 7-Stars;
- Yuasa;
- BB Battery (окремі модельні ряди).
Також, обираючи батареї для ДБЖ, обов’язково уточнюйте заявлену виробником кількість циклів повного заряджання-розряджання.
Для більшості дешевих акумуляторів взагалі виробники і постачальники не надають відповідної інформації.
І знов таки, для більш якісних і дорогих брендів АКБ і кількість циклів заряджання-розряджання заявлена більша, і достовірність цих даних – вища.
Якісні клеми
Якщо ви розглядаєте акумулятори малої ємності – 7 Ah, 9 Ah або 12 Ah, обов’язково зверніть увагу на клеми.
Вони повинні бути досить товстими й широкими. Якісні клеми мають кращий контакт, в результаті вони не нагріваються під час роботи.
Дешеві АКБ переважно мають тонкі клеми, які не розраховані на великий струм і нагріватимуться під час великих навантажень.
Надійний корпус
Пластик, з якого зроблено корпус акумуляторів для ДБЖ, має бути негорючим і доволі міцним, щоб його не роздуло від великого струму.
У деяких дешевих АКБ може використовуватись звичайний пластик, що може створити пожежонебезпечну ситуацію у разі великих навантажень, якщо корпус роздує і відбудеться витік кислоти.
Статтю підготували фахівці компанії PowerSol, які мають багаторічний досвід в сфері резервного та автономного живлення.
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