ВСУ сбили 22 дронов-камикадзе, которые запустила армия РФ по югу Украины — Гуменюк

Сентябрь, 28 в 19:04

Российская армия выпустила по южным областям Украины по меньшей мере 32 дрона-камикадзе иранского производства, 22 из которых сбили украинские защитники.

Об этом заявила руководитель объединенного координационного прессцентра Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк. По подсчетам, только 10 беспилотников-камикадзе нанесли удары, но не все из них были результативными.

— Мы подсчитали, что 22 дрона были сбиты силами противовоздушной обороны. Только 10 попали, но не все эти попадания были результативными, – рассказала Гуменюк.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что дроны-камикадзе иранского производства Shahed-136 не обладают высокими тактико-техническими характеристиками, однако дальность полета составляет около 2 тыс. км.

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В середине сентября Вооруженные силы Украины официально сообщили, что наши бойцы впервые сбили такой дрон недалеко от Купянска Харьковской области.

А через несколько дней войска РФ атаковали Одессу дронами-камикадзе из Черного моря. Два беспилотника разрушили админздание в припортовой зоне, погиб один человек, однако в тот день удалось сбить пять других иранских дронов.