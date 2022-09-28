ЗСУ збили 22 дронів-камікадзе, які запустила армія РФ по півдню України – Гуменюк

Вересень, 28 в 19:04

Російська армія випустила по південних областях України щонайменше 32 дрони-камікадзе іранського виробництва, 22 з яких збили українські захисники.

Про це заявила керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк. За підрахунками, лише 10 безпілотників-камікадзе здійснили удари, але не всі з них були результативними.

– Ми підрахували, що 22 дрони було збито силами протиповітряної оборони. Тільки 10 влучили, але не всі ці влучання були результативними, – розповіла Гуменюк.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що дрони-камікадзе іранського виробництва Shahed-136 не мають високих тактико-технічних характеристик, однак дальність польоту становить близько 2 тис. км.

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У середині вересня Збройні сили України офіційно повідомили, що наші бійці вперше збили такий дрон неподалік Куп’янська Харківської області.

А через декілька днів війська РФ атакували Одесу дронами-камікадзе з Чорного моря. Два безпілотники зруйнували адмінбудівлю в припортовій зоні, загинула одна людина, проте тоді вдалося збити п’ять інших іранських дронів.