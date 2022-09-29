Кого расстреливали в Бабьем Яру
Бабий Яр известен тем, что там осуществлялись массовые расстрелы евреев. Однако его жертвами стали не только они.
В Бабьем Яру также расстреливали ромов, душевнобольных, нарушителей комендантского часа, советских военнопленных, подпольщиков, узников Сырецкого концлагеря.
Кроме того, тысячи жертв Голодомора 1932-33 годов похоронили именно в Бабьем Яру.
В какой период происходили массовые расстрелы
Местом массовых расстрелов Бабий Яр стал в период с 1941 по 1943 год, во время оккупации Киева нацистами. В течение этого времени захватчики расстреляли здесь около 100-150 тыс. человек, две трети из которых были еврейского происхождения.
Самый массовый расстрел евреев в Бабьем Яру состоялся 29-30 сентября 1941 года. Тогда от рук нацистов погибло почти 34 тыс. человек. Захватчики собирали людей на специальной заставе, отбирали у них документы, драгоценности, заставляли раздеваться и выводили к краю оврага.
Там их расстреливали из пулемета. В 1942 году в Бабьем Яру казнили 100 матросов и командиров Днепровского отряда Пинской военной флотилии. За годы оккупации также беспощадно убили 621 члена ОУН.
Перед отступлением из Киева нацисты заставляли узников Сырецкого лагеря выкапывать тела погибших и сжигать их.
Что с Бабьим Яром сейчас
Идея установить памятник жертвам трагедии в Бабьем Яру появилась еще в 1945 году, однако правительство СССР запретило это делать, поскольку большая часть погибших были евреями.
Первый памятник открыли в 1976 году. Всего в Бабьем Яру и вблизи установили 25 памятников, среди которых:
- памятник расстрелянным евреям в виде меноры;
- памятник убитым детям;
- деревянный крест в память расстрелянных членов ОУН.
С целью чествования жертв войны и политических репрессий 1 марта 2007 года был создан Национальный историко-мемориальный заповедник Бабий Яр.
В октябре 2018 года предложили создать Мемориальный квартал в Бабьем Яру, за основу которого возьмут пример Музейного квартала в Вене.
В 2021 году — 80-я годовщина трагедии. С целью достойного чествования памяти погибших в конце прошлого года президент Владимир Зеленский подписал указ о мерах по дальнейшему развитию Национального историко-мемориального заповедника Бабий Яр.
На сегодняшний день там созданы концептуально новые объекты, которые рассказывают историю трагедии языком современных технологий.
Планируется открытие новых мемориалов, а также создание первого в Восточной Европе современного музея Холокоста.