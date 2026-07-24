Кабинет министров принял постановление, которым определил размеры единовременной денежной помощи ко Дню независимости Украины в 2026 году.

Ежегодные выплаты предусмотрены для ветеранов войны, бывших узников концлагерей и членов семей погибших Защитников и Защитниц Украины.

Выплатить средства должны до 24 августа 2026 года, говорится в постановлении.

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Порядок выплаты разового пособия ко Дню Независимости Украины определен постановлением Кабинета Министров №1396. Именно этот документ регулирует, кто имеет право на выплату, как получить и в какие сроки начисляются средства.

Кто получит выплаты ко Дню Независимости в 2026 году

Документом установлены фиксированные суммы пособий для разных категорий граждан.

Лица с инвалидностью в результате войны, а также бывшие малолетние заключенные концлагерей и гетто, обладающие инвалидностью, получат:

I группы – 3 100 грн;

II группы – 2 900 грн;

III группы – 2700 грн.

Для лиц с особыми заслугами перед Родиной предусмотрена выплата в размере 3 100 грн.

Участники боевых действий получат по 1 000 грн.

К этой категории относятся пострадавшие участники Революции Достоинства, бывшие несовершеннолетние заключенные концлагерей и дети, рожденные в местах принудительного содержания.

Членам семей погибших воинов выплатят по 650 грн.

Речь идет о членах семей погибших или умерших ветеранов войны и Защитников и Защитниц Украины, а также женах или мужьях умерших лиц с инвалидностью в результате войны или участниках боевых действий, которые не женились повторно.

Участники войны получат по 450 грн. Также право на такую ​​выплату имеют бывшие заключенные концлагерей, принудительно вывозимые на работы лица, а также дети партизан и подпольщиков.

Денежную помощь будут оказывать согласно Законам Украины О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты и О жертвах нацистских преследований.

Все выплаты будут производиться централизованно через органы Пенсионного фонда Украины и профильные министерства.

Ветеранам, которые проходят службу или получают пенсию, денежные средства начислят автоматически без необходимости подавать дополнительные заявления.

Основным требованием правительства является обеспечение полного финансирования всех категорий получателей в государственный праздник 24 августа.

Выплаты ко Дню Независимости 2026: как будут выплачивать помощь

В ПФУ рассказали, что для большинства получателей деньги поступят автоматически. Если человек получает пенсию, жилищную субсидию или пользуется льготами на оплату жилищно-коммунальных услуг и одновременно не проходит военную службу, выплату перечислит Пенсионный фонд в августе вместе с пенсией, субсидией или льготой.

В таком случае дополнительно обращаться в Пенсионный фонд или подавать какие-либо заявления не нужно.

Разовая выплата ко Дню Независимости 2026 года военнослужащим

Для ветеранов войны, ныне проходящих военную службу, действует другой порядок. Даже если они одновременно являются пенсионерами или получают субсидии или льготы, разовую помощь перечислит не Пенсионный фонд непосредственно, а через воинскую часть, учреждение или организацию, где они служат.

Поэтому военнослужащим советуют убедиться, что работодатель или командование располагает информацией об их статусе ветерана войны, ведь именно на основании этих данных будет производиться выплата.

Выплаты ко Дню Независимости 2026: как оформить

Лично обратиться в Пенсионный фонд должны только граждане, которые имеют право на помощь, но не получают пенсию, субсидии или льготы и не проходят военную службу.

В заявлении необходимо указать личные данные, реквизиты банковского счета, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии), а также информацию о документе, подтверждающем право на выплату.

К заявлению следует добавить копию паспорта или временного удостоверения гражданина Украины и копию удостоверения, подтверждающего соответствующий статус. Если документы подаются лично, необходимо предъявить их оригиналы.

Выплаты ко Дню Независимости пенсионерам: к какому сроку можно обратиться

Если человек получит право на получение помощи до 24 августа, но по состоянию на 1 октября средства ему так и не выплатят, он сможет подать заявление в территориальный орган Пенсионного фонда. В этом случае деньги должны быть перечислены до 1 ноября текущего года.

Подать заявление можно одним из трех способов:

лично в сервисном центре Пенсионного фонда или ЦПАУ,

почтой в территориальное управление ПФУ,

онлайн через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Для электронного обращения необходимо использовать квалифицированную электронную подпись.

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