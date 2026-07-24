В Украине стартовала подготовка Госбюджета-2027. Именно этот документ будет определять, сколько средств государство сможет направить на оборону, социальные выплаты, медицину, образование и другие ключевые сферы в следующем году.

Процесс его подготовки занимает несколько месяцев и проходит по четким правилам, определенным Бюджетным кодексом Украины.

Когда будет утвержден Государственный бюджет Украины на 2027 год и как проходит подготовка проекта, читайте в материале Фактов ICTV.

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Госбюджет-2027: когда будет принят

Новый премьер-министр Сергей Корецкий сообщил в ТГ, что правительство уже начало подготовку проекта бюджета. До 31 июля все министерства должны представить свои предложения по будущим расходам и потребностям своих отраслей.

После этого Кабинет Министров должен в установленный законом срок передать документ в парламент. По словам главы правительства, проект Госбюджета-2027 должен поступить в Верховную Раду не позднее 15 сентября.

Но эта дата не означает окончательного принятия бюджета. До 15 сентября правительство подает документ на рассмотрение народных депутатов. Далее он проходит парламентские комитеты, обсуждение, внесение поправок и голосование.

Есть четкие сроки, когда будет утвержден Госбюджет. Согласно закону 3614-VI, закон о Государственном бюджете Украины принимается Верховной Радой Украины до 1 декабря года, предшествующего плановому.

Как формируется Госбюджет-2027

В Министерстве финансов объясняют, что подготовка государственного бюджета состоит из нескольких последовательных этапов, предусмотренных Бюджетным кодексом.

Сейчас Минфин доводит до главных распорядителей бюджетных средств предельные объемы финансирования и дает инструкции по подготовке бюджетных запросов.

Шаги подготовки Госбюджета на 2027 год:

в течение августа министерства и другие главные распорядители средств представляют свои бюджетные запросы, после чего Министерство финансов проводит с ними обсуждения;

до 8 сентября Минфин должен завершить подготовку документа и передать проект закона о государственном бюджете на рассмотрение Кабинета Министров;

до 15 сентября правительство, после одобрения документа, обязано официально подать его в Верховную Раду.

После этого начинается парламентский этап работы над документом.

Что уже сделали для подготовки бюджета

Как рассказали в Министерстве финансов, подготовка государственного бюджета 2027 года началась еще в июне.

17 июня Кабинет Министров одобрил Бюджетную декларацию на 2027-2029 годы. Именно она определяет основные принципы бюджетной политики государства на ближайшие три года и закладывает финансовые ориентиры для будущего бюджета.

В тот же день правительство утвердило Среднесрочный план приоритетных публичных инвестиций на 2027-2029 годы. После этого Министерство финансов получило от Министерства экономики единый портфель государственных инвестиционных проектов и приступило к непосредственной подготовке проекта бюджета.

В Минфине отмечают, что все работы выполняются в соответствии с календарем, установленным бюджетным законодательством.

На что будут делать ставку при подготовке бюджета

По словам премьер-министра Сергея Корецкого, будущий Госбюджет-2027 будет формироваться вокруг трех главных направлений:

укрепление обороноспособности Украины;

обеспечение финансовой устойчивости государства;

реализация сбалансированной социальной политики

Именно эти приоритеты станут основой при распределении государственных средств на следующий год.

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