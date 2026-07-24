В Словакии задержан бывший руководитель Федерации футбола Украины, подозреваемый в организации схемы по выводу почти 295 млн грн. Его планируют экстрадировать в Украину.

Об этом сообщает генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

Задержание экс-руководителя Федерации футбола Украины

Хотя генеральный прокурор не назвал имени подозреваемого, однако речь идет об Андрее Павелко, подтвердили источники Суспільне в правоохранительных органах.

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По словам Кравченко, бывший руководитель Федерации футбола Украины задержан в Братиславе. Его разыскивали украинские правоохранительные органы.

По информации следствия, Павелко организовал схему вывода почти 295 млн грн Федерации футбола Украины через подконтрольные коммерческие структуры.

Для этого использовались фиктивные договоры на поставку морепродуктов, элитных сортов чая, кофе и электрооборудования, которые существовали только на бумаге.

Кравченко добавил, что деньги вывели, а Федерация футбола Украины и ее региональные центры понесли многомиллионный ущерб.

Офис генерального прокурора уже приступил к процедуре экстрадиции. Кравченко направил в компетентные органы Словакии письмо о намерении обратиться с запросом о выдаче лица и применении временного ареста.

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