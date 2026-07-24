Ракеты для Patriot являются приоритетом: Зеленский провел совещание по безопасности и экономике
- Владимир Зеленский провел совещание по оборонным, экономическим и дипломатическим задачам Украины на август и следующие месяцы.
- Президент подчеркнул, что ракеты для Patriot остаются первым приоритетом, а договоренности с партнерами должны выполняться оперативно.
- Отдельно обсудили защиту энергетики, топливного рынка, агросектора, экспорта зерна и дальнейшие действия Украины в Черном море.
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по оборонным, экономическим и дипломатическим задачам на август и последующие месяцы.
Зеленский о важности усиления противовоздушной обороны
Как сообщил глава государства, во время совещания обсудили ключевые оборонные, экономические и дипломатические задачи Украины на август и последующие месяцы. Россия проводит ряд целенаправленных атак против украинской инфраструктуры, что создает дополнительные риски для энергетики, топливного рынка, аграрного сектора и экспорта зерна.
Отдельное внимание было уделено усилению противовоздушной обороны. В этой сфере необходимы более практичные решения и ускорение реализации уже начатых проектов.
Зеленский подчеркнул, что партнеры должны четко понимать, какую помощь они могут предоставить Украине для защиты людей и укрепления устойчивости государства.
– Ракеты для Patriot – это первый приоритет, и наши договоренности должны выполняться оперативно, – подчеркнул Зеленский.
От Министерства иностранных дел и других ответственных должностных лиц ожидается активизация дипломатической работы, отметил президент.
Украина благодарна соседним государствам Евросоюза, которые готовы расширять трансграничное сотрудничество для более эффективной защиты страны и экономики от российской агрессии.
— Есть также и перечень задач, которые можно реализовать только в четком взаимодействии с Брюсселем – институтами Евросоюза. Очень надеемся на эту поддержку, и премьер-министр представит коллегам из Евросоюза соответствующие предложения, — добавил Зеленский.
Вместе с руководством Вооруженных сил и Министерства обороны также определили дальнейшие действия украинских сил в акватории Черного моря.
По словам Зеленского, члены правительства должны подготовить комплекс решений в сотрудничестве с международными партнерами, который поможет защитить экономические процессы в Украине и сохранить основы устойчивости государства. В этой работе примут участие премьер-министр, главы МИД, инфраструктурного и аграрного ведомств, а также другие должностные лица.
Рустем Умеров, в свою очередь, получил дополнительные задачи по взаимодействию с партнерами на Ближнем Востоке и в странах Персидского залива.
Фото: Владимир Зеленский