Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по оборонным, экономическим и дипломатическим задачам на август и последующие месяцы.

Зеленский о важности усиления противовоздушной обороны

Как сообщил глава государства, во время совещания обсудили ключевые оборонные, экономические и дипломатические задачи Украины на август и последующие месяцы. Россия проводит ряд целенаправленных атак против украинской инфраструктуры, что создает дополнительные риски для энергетики, топливного рынка, аграрного сектора и экспорта зерна.

Отдельное внимание было уделено усилению противовоздушной обороны. В этой сфере необходимы более практичные решения и ускорение реализации уже начатых проектов.

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Зеленский подчеркнул, что партнеры должны четко понимать, какую помощь они могут предоставить Украине для защиты людей и укрепления устойчивости государства.

– Ракеты для Patriot – это первый приоритет, и наши договоренности должны выполняться оперативно, – подчеркнул Зеленский.

От Министерства иностранных дел и других ответственных должностных лиц ожидается активизация дипломатической работы, отметил президент.

Украина благодарна соседним государствам Евросоюза, которые готовы расширять трансграничное сотрудничество для более эффективной защиты страны и экономики от российской агрессии.

— Есть также и перечень задач, которые можно реализовать только в четком взаимодействии с Брюсселем – институтами Евросоюза. Очень надеемся на эту поддержку, и премьер-министр представит коллегам из Евросоюза соответствующие предложения, — добавил Зеленский.

Вместе с руководством Вооруженных сил и Министерства обороны также определили дальнейшие действия украинских сил в акватории Черного моря.

По словам Зеленского, члены правительства должны подготовить комплекс решений в сотрудничестве с международными партнерами, который поможет защитить экономические процессы в Украине и сохранить основы устойчивости государства. В этой работе примут участие премьер-министр, главы МИД, инфраструктурного и аграрного ведомств, а также другие должностные лица.

Рустем Умеров, в свою очередь, получил дополнительные задачи по взаимодействию с партнерами на Ближнем Востоке и в странах Персидского залива.

Фото: Владимир Зеленский

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