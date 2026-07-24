Кадровые решения Зеленского: что стоит за ними и какие риски видят эксперты

В Украине вторую неделю подряд продолжается масштабная кадровая перезагрузка властей. Верховная Рада уже назначила нового премьер-министра и обновила состав Кабинета министров, после чего президент Владимир Зеленский приступил к серии кадровых решений в военном руководстве. В то же время, одна из ключевых должностей в секторе безопасности — министра обороны — до сих пор остается вакантной, хотя 20 июля Кабмин принял распоряжение о назначении генерал-майора Евгения Хмары и.о. министра обороны.

Все это происходит на фоне непрерывных акций протеста: люди уже несколько дней выходят на центральные площади украинских городов, требуя перемен во власти.

Драпатый возглавил ВСУ: ставка на боевого генерала

Одним из самых резонансных кадровых решений стало назначение генерал-майора Михаила Драпатого главнокомандующим Вооруженными Силами Украины. Об этом стало известно 21 июля, а на следующий день президент официально подписал соответствующий указ.

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Драпатый – один из самых известных боевых командиров украинской армии. Его имя стало широко известно еще в 2014 году во время обороны Мариуполя, когда украинские военные прорвались в город на бронетехнике, сорвав оккупационные планы российских сил.

С этого момента Михаил Драпатый командовал рядом боевых подразделений, а после начала полномасштабной войны возглавлял оперативно-стратегическую группировку войск Хортица.

Предыдущий главнокомандующий Александр Сырский, комментируя смену руководства, заявил, что передает своему преемнику “армию в состоянии наступления”. По его словам, Вооруженные Силы сохраняют инициативу на ключевых направлениях, а он и дальше готов помогать новому командованию своим опытом.

Одновременно с назначением Драпатого президент обновил несколько должностей в военном руководстве. Начальником Генерального штаба стал Игорь Скибюк. Уже в первый день после назначения Драпатый провел рабочую встречу с исполняющим обязанности министра обороны Евгением Хмарой, в ходе которой обсудили первоочередные задачи для армии и оборонного ведомства.

Сам Зеленский также объяснил, какие действия ожидается от нового главнокомандующего. По словам президента, Драпатый должен предложить перезагрузку кадровой системы в армии, в том числе изменения в командном составе и новые подходы к управлению армией. В то же время, Александр Сырский и Андрей Гнатов остаются рядом с новым руководством, чтобы обеспечить передачу опыта и поддержку при принятии стратегических решений.

Министр обороны до сих пор не назначен

Несмотря на завершение формирования нового правительства, вопрос назначения министра обороны остается открытым. В украинских городах не прекращаются акции протестов — митингующие требуют услышать их требование, а требование одно — вернуть Михаила Федорова на должность министра обороны.

Параллельно Зеленский проводит консультации по поводу будущего руководства оборонного ведомства. Сначала в Офисе президента сообщили об “решающих” встречах Зеленского с Федоровым. Впоследствии глава государства заявил, что предложил ему “достойную позицию” во власти, а уже позже уточнил, что речь шла сразу о нескольких возможных должностях.

Впрочем, по последней информации Федоров отклонил предложенные варианты, заявив о желании вернуться в Министерство обороны.

Параллельно президент также продолжает определяться с будущими должностями для других высокопоставленных должностных лиц предыдущего правительства. В частности, бывший премьер Юлия Свириденко пока не приняла предложенный ей пост посла Украины в США. А бывший секретарь СНБО Рустем Умеров сосредоточиться на коммуникации с партнерами, переговорах, сотрудничестве безопасности и развитии взаимоотношений между разведывательными ведомствами Украины и партнеров и реализации таких программ, как Drone Deals и украинская Антибаллистическая программа Фрея.

Сегодня самая большая интрига сохраняется именно вокруг Министерства обороны — одного из ключевых ведомств в условиях полномасштабной войны.

Кадровая перезагрузка власти

Политологи Игорь Рейтерович и Владимир Фесенко сходятся во мнении, что именно ситуация вокруг Минобороны стала главной политической проблемой нынешней кадровой перезагрузки.

В то же время, они считают, что президент вряд ли согласится быстро выполнить требование протестующих, ведь это создало бы опасный прецедент.

– Это вопрос не в личности Федорова. Это вопрос в институте или в должности президента, — отмечает политический эксперт, доцент КНУ им. Т. Шевченко Игорь Рейтерович.

По его словам, если Зеленский под давлением протестов вернет Федорова, это станет серьезным репутационным ударом и продемонстрирует, что кадровые решения можно менять под давлением улицы.

Владимир Фесенко также считает, что нынешняя ситуация скорее является реакцией власти на общественный резонанс, а не ответом на общественный запрос.

— Зеленский реагирует не столько на общественный запрос, сколько на общественную реакцию, на то, как общество воспринимает те или иные проблемы, — говорит политолог.

Что изменит назначение Драпатого

Что касается назначения Драпатого, то Владимир Фесенко не ожидает, что смена главнокомандующего будет оказывать быстрое влияние на ситуацию на фронте.

По словам политолога, кадровые перестановки в военном руководстве сами по себе не способны кардинально изменить течение событий на фронте, ведь армия продолжает работать по утвержденным планам, а международная поддержка Украины остается стабильной.

В то же время, главным фактором, который может существенно повлиять на ситуацию как для Михаила Драпатого, так и для всей страны, Фесенко называет возможную новую волну мобилизации в России. По его словам, если Кремль осенью примет такое решение, это будет означать начало нового этапа эскалации войны.

— Если россияне осенью мобилизуют полмиллиона человек, тогда и мы должны мобилизовать людей. Полмиллиона нам вряд ли удастся, потому что и так имеем внутренние проблемы с мобилизацией. Но нам нужно будет мобилизовать хотя бы 200–300 тыс. человек. Потому что, несмотря на то, что на фронте работают дроны, люди там тоже очень нужны, — отмечает политолог.

В то же время, он не считает реалистичными прогнозы о мобилизации в России одного-двух миллионов человек, хотя и допускает, что Кремль может начать новую волну призыва уже в конце сентября или в октябре.

Почему Банковая не торопится с назначением

По мнению Игоря Рейтеровича, Банковая постарается максимально затянуть процесс назначения нового министра обороны, надеясь, что протесты постепенно погаснут.

— Зеленский наверняка будет надеяться, что люди еще неделю постоят, им надоест и они разойдутся, — считает политолог.

В то же время, по его словам, офис президента продолжит убеждать Михаила Федорова согласиться на другую должность, параллельно усиливая политическое давление на него.

Владимир Фесенко также говорит о фактическом тупике в переговорах между президентом и Федоровым.

— Президент будет пытаться договориться с Федоровым. Здесь есть и государственный, и политический интерес. Федоров очень эффективный менеджер. Зеленскому невыгодно, если Федоров уйдет в оппозицию. Но сейчас переговоры между ними зашли в тупик, — отмечает эксперт.

Почему ситуация вызвала такой резонанс

По мнению Игоря Рейтеровича, ситуация вокруг назначения министра обороны могла бы развиваться по-другому, если бы Владимир Зеленский сразу объяснил людям мотивы своих кадровых решений. Власти ограничились официальными сообщениями и вечерними обращениями президента, не вступив в открытый диалог с журналистами и общественностью.

— Как только в городах начались митинги при Федорове, Зеленскому стоило выйти с брифингом и пообщаться с медиа, а не записывать вечерние обращения, — считает политолог.

По словам Рейтеровича, именно отсутствие открытой коммуникации усилило напряжение вокруг кадровых решений. Он обращает внимание, что президент нашел время на встречу с американской блоггершей Лорой Лумер, а не с украинскими журналистами по поводу причин увольнения Федорова и дальнейших планов власти.

Какие риски видят эксперты

В то же время оба эксперта соглашаются, что нынешнее политическое напряжение не должно перерасти во внутренний кризис.

— Если у нас начнется внутренняя политическая война, это путь к поражению в войне с Россией, — предостерегает Фесенко.

Игорь Рейтерович также отмечает, что затягивание кадровой паузы само по себе пока не представляет критической угрозы для государства, а международные партнеры продолжают поддерживать Украину. В то же время, европейцы внимательно следят за тем, кто будет отвечать за оборонный сектор и распределение международной помощи.

Похожего мнения придерживается и Владимир Фесенко.

— Помогают не Зеленскому, не Федорову, помогают Украине. Не фамилиям помогают, а Украине, — заключает он.

По словам эксперта, западных партнеров больше беспокоит не сам факт кадровых перестановок, а эффективность управления оборонной сферой и прозрачность использования военной помощи. Если кадровая неопределенность затянется или перерастет в более масштабный внутриполитический конфликт, это может привести к усилению контроля со стороны союзников за использованием предоставленных Украине ресурсов.

Несмотря на острую политическую дискуссию вокруг кадровых решений, оба эксперта отмечают: пока оснований говорить об угрозе государственному управлению или прекращению международной поддержки Украины нет. Западные партнеры продолжают помогать Украине.

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