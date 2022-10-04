Октябрь, 04 в 11:53

Вооруженные силы Украины уже почти вплотную приблизились к административной границе Луганской области.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он отметил, что оккупанты в рамках принудительной мобилизации решили разыскивать мужчин на территории области с помощью дронов.

Захватчики, в частности, запустили беспилотники над улицами оккупированного поселка Хрустальное.

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– И пока мужчин в так называемой “ЛНР” атакуют с воздуха, ВСУ уже приблизились почти вплотную к северо-западной админгранице Луганской области, — подчеркнул Гайдай.

Он проинформировал, что за прошедшие сутки авиация ВСУ нанесла 22 удара и поразила: три опорных пункта врага, 16 районов сосредоточения оружия и военной техники, три зенитных ракетных комплекса. А подразделения ПВО уничтожили два вражеских беспилотника.

В то же время ракетные войска и артиллерия ВСУ за сутки поразили два пункта управления, 12 районов сосредоточения войск РФ, их вооружения и техники, два вражеских склада с боеприпасами, объект противовоздушной обороны и т.д.

Украинские военные отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Выимка, Майорск, Спирное, Озеряновка, Бахмутское, Каменка и Терновые Поды.

В то же время путинские солдаты обстреливали из многих видов вооружения населенные пункты Украины на Краматорском и Бахмутском направлениях.

Комментируя ситуацию в недавно оккупированных городах Северодонецк, Лисичанск и Попасная (Луганская область), Гайдай отметил, что российские захватчики и не думают восстанавливать там инфраструктуру, поврежденную их обстрелами. Оккупанты ссылаются на “оперативную обстановку”, которая якобы не позволяет им проводить восстановительные работы.

В то же время эта “обстановка” не помешала РФ провести псевдореферендумы на захваченных территориях Луганской области.

Накануне стало известно о деоккупации поселка Боровая в Харьковской области. Населенный пункт расположен вблизи административной границы с Луганской областью.

Кроме того, сообщалось, что украинские военные поражают артиллерийским огнем подразделения РФ, пытающиеся закрепиться в Кременной после выхода из Лимана. Освободив Кременную, ВСУ выйдут на Сватово, Рубежное, а дальше смогут деоккупировать Луганскую область.

Источник: Сергей Гайдай