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Малиновская Ангелина |
Обстрел Запорожья и больницы на Харьковщине: что происходит на 223-е сутки войны (онлайн)

Обстрел Запорожья и больницы на Харьковщине: что происходит на 223-е сутки войны (онлайн)

Россия нанесли ракетный удар по лечебному учреждению в Купянском районе. В результате атаки погиб врач-анастезиолог, одна медсетра ранена, здание почти полностью разрушено с 1 по 4 этаж.

Также оккупанты обстреляли Запорожью, разрушена инфраструктура города, ранен мужчина.

РФ атаковала населенные пункты в Донецкой области — город Часов Яр, Краматорск, село Каменка Очеретинской общины.

ВСУ освободили от российских оккупантов поселок Боровая в Харьковской области, а также поселки Архангельское и Миролюбовку Херсонской области.

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00:09 - 04 октября

Президент Украины Владимир Зеленский в традиционном вечернем обращении сообщил, что есть новые освобожденные населенные пункты в нескольких областях.

– Продолжаются жесткие боевые действия на многих участках фронта. Но перспектива этих боевых действий остается очевидной – все больше оккупантов пытаются убежать, все больше потерь понесет вражеская армия, все большее понимание того, что Россия совершила ошибку, пойдя войной против Украины. Невозможно победить народ, сохраняющий единство и знающий, за что воюет, — заявляет глава государства.

Также он сообщил, что всего с сентября освобождено 450 населенных пунктов в одной только Харьковской области.

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00:07 - 04 октября

В соцсетях сообщают о взрывах в Харькове. Пока официального подтверждения не было.

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