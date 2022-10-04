Обстрел Запорожья и больницы на Харьковщине: что происходит на 223-е сутки войны (онлайн)

Россия нанесли ракетный удар по лечебному учреждению в Купянском районе. В результате атаки погиб врач-анастезиолог, одна медсетра ранена, здание почти полностью разрушено с 1 по 4 этаж.

Также оккупанты обстреляли Запорожью, разрушена инфраструктура города, ранен мужчина.

РФ атаковала населенные пункты в Донецкой области — город Часов Яр, Краматорск, село Каменка Очеретинской общины.

ВСУ освободили от российских оккупантов поселок Боровая в Харьковской области, а также поселки Архангельское и Миролюбовку Херсонской области.