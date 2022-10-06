Октябрь, 06 в 15:22

Министр обороны Алексей Резников рассказал, что в настоящее время десятки стран обучают украинских бойцов на своей территории.

Об этом он заявил на онлайн-конференции Forbes Без розовых очков. Бизнес и правительство во время войны.

По его словам, только британская программа предусматривает обучение 30 тысяч украинских воинов. Сейчас есть договоренности о трех этапах обучения по 10 тыс. Уже заканчивается обучение первых 10 тыс. бойцов.

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— Британцы учат украинских военных всем азам на полигоне, в том числе и тактической медицине. Кроме того, украинские защитники вернутся не только подготовленными, но и одетыми и с системами защиты: речь идет о шлемах, бронежилетах, аптечках — все кроме стрелкового оружия. То есть это не просто обучение, а еще и поддержка, – рассказал Алексей Резников.

Глава оборонного ведомства рассказал, что кроме формата Рамштайн есть еще Копенгагенская донорская конференция.

К программам обучения воинов ВСУ присоединились практически все скандинавские страны: Норвегия, Дания, Швеция, также страны Балтии, Польша, Словакия, Чехия.

Глава минобороны Германии Кристине Ламбрехт также подтвердила обучение украинских военных.

— То есть Украине с обучением армии помогает практически весь блок стран НАТО и ЕС, и даже те страны, которые пока не входят в Альянс, например Швеция и Финляндия, — отметил Алексей Резников.

Ранее сообщалось, что Франция, Польша и Германия согласились на создание специальной европейской миссии для обучения украинских военных на территории ЕС.