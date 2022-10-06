Жовтень, 06 в 15:22

Міністр оборони Олексій Резніков розповів, що наразі десятки країн навчаючи українських бійців на своїй території.

Про це він заявив на онлайн-конференції Forbes Без рожевих окулярів. Бізнес і держава під час війни.

За його словами, тільки британська програма передбачає навчання 30 тис. українських воїнів. Наразі є домовленості про три етапи навчання по 10 тис. Зараз закінчується навчання перших 10 тис. бійців.

Зараз дивляться

– Британці вчать українських військових усім азам на полігоні, зокрема й тактичної медицини. Крім того, українські захисники повернуться не тільки підготовленими, а й вдягнутими та з системами захисту: йдеться про шоломи, бронежилети, аптечки — все крім стрілецької зброї. Тобто це не просто навчання, а ще й підтримка, — розповів Олексій Резніков.

Очільник оборонного відомства розповів, що окрім формату Рамштайн є ще Копенгагенська донорська конференція.

Там до програм навчання воїнів ЗСУ приєдналися практично всі скандинавські країни: Норвегія, Данія, Швеція, а також країни Балтії, Польща, Словаччина, Чехія.

Голова міноборони Німеччини Крістіне Ламбрехт також підтвердила навчання українських військових.

– Тобто Україні з навчанням армії допомагає практично весь блок країн НАТО та ЄС, та навіть ті країни, які поки не входять до Альянсу, як-от Швеція та Фінляндія, – наголосив Олексій Резніков.

Раніше повідомлялося, що Франція, Польща та Німеччина дали згоду на створення спеціальної європейської місії для навчання українських військових на території ЄС.