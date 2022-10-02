В Германии за обучением украинских военных шпионили дроны — Минобороны ФРГ

Октябрь, 02 в 17:24

В Германии за военным полигоном Вильдфлекен (Wildflecken), на котором проходят учения украинские военные, пытались шпионить при помощи дронов. Этот факт подтвердили в Министерстве обороны ФРГ.

В министерстве не ответили на вопрос о том, кто за этим стоит, но в кулуарах говорят, что это могла быть Россия.

Отмечается, что в ночь на 1 октября в районе полигона заметили не менее 12 дронов. Их обнаружили на границе германских федеральных земель Бавария и Гессен. В настоящее время следственные действия продолжаются.

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Справка. На территории полигона Бундесвера (немецких вооруженных сил, – Ред.) Вильдфлекен украинские военнослужащие учатся на бронетранспортерах Dingo. Германия пообещала предоставить Украине 50 таких машин.

Напомним, что в конце августа немецкое издание сообщило со ссылкой на данные службы военной контрразведки MAD, что спецслужбы России шпионили за обучением ВСУ.

Российские агенты следили за подготовкой украинцев недалеко от города Идар-Оберштайн, а также вблизи города Графенвер.

Источник: DW