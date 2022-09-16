Сентябрь, 16 в 18:12

Франция, Польша и Германия согласились на создание специальной европейской миссии для обучения украинских военных на территории ЕС.

Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел, опубликованном на сайте МИД Германии.

Дипломаты согласились, что ЕС должен придерживаться единой позиции в войне, которую развязала Россия против Украины.

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— Ключевой была и остается твердая и единая реакция Европейского Союза и его государств-членов, осуждающих войну, предлагающих убежище беженцам, принимающих ограничительные меры против России и оказывающих поддержку Украине, — отметили они.

Главы МИД Германии, Франции и Польши считают, что Украина нуждается в поддержке в долгосрочной перспективе. Она предусматривает не только обеспечение оборудованием, но и создание специальной европейской миссии по обучению и помощи в ЕС для украинских сил, которая также обеспечит техническое обслуживание и ремонт военной техники.

Напомним, 16 сентября президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи для Украины на сумму $600 млн. Кроме дополнительных боеприпасов для систем HIMARS, там есть десятки тысяч 105-мм артиллерийских снарядов, тысяча точных 155-мм снарядов, а также системы противодействия беспилотникам.