Shahed-136 не способны полностью выполнять планируемые намерения России — британская разведка

Октябрь, 12 в 11:16

Россия привлекла к полномасштабной войне против Украины беспилотные летательные аппараты (БПЛА) иранского производства, по крайней мере, с августа 2022 года, среди которых ударный дрон-камикадзе Shahed-136.

Британская разведка сообщает, что РФ начала использовать дроны-камикадзе для широкомасштабной волны ударов, совершенной 10 октября 2022 года. Ранее Генштаб ВСУ сообщал, что Россия выпустила всего 86 Shahed-136, а около 60% из них были уничтожены в воздухе.

В сообщении Министерства обороны Британии говорится, что эти дроны-камикадзе медленные и летают на низкой высоте, благодаря чему единичные беспилотники легко поражаются с помощью обычных средств противовоздушной обороны. Существует реалистичная вероятность того, что Россия добилась определенного успеха, атакуя несколькими БПЛА одновременно.

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Несмотря на дальность полета дронов в 2,5 тыс. км, Shahed-136 имеет лишь небольшую взрывную нагрузку. Вряд ли она будет удовлетворительно выполнять функцию глубокого удара, для которой Россия, вероятно, стремилась использовать ее, считают в британской разведке.

Поскольку российские тактические боевые самолеты все еще достигают ограниченного эффекта над территорией Украины, отсутствие надежных, устойчивых и точных ударных возможностей на оперативном уровне, вероятно, является одним из наиболее значительных пробелов в возможностях РФ, сообщает Минобороны Британии.