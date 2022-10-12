Shahed-136 не здатні повністю виконувати заплановані наміри Росії – британська розвідка

Жовтень, 12 в 11:16

Росія залучила до повномасштабної війни проти України безпілотні літальні апарати (БПЛА) іранського виробництва принаймні з серпня 2022 року, серед яких ударний дрон-камікадзе Shahed-136.

Британська розвідка повідомляє, що РФ почала використовувати дрони-камікадзе для широкомасштабної хвилі ударів, здійсненої 10 жовтня 2022 року. Раніше Генштаб ЗСУ повідомляв, що Росія випустила загалом 86 Shahed-136, а близько 60% з них було знищено у повітрі.

У повідомленні Міністерства оборони Британії йдеться, що ці дрони-камікадзе повільні та літають на низькій висоті, завдяки чому поодинокі безпілотники легко вражати за допомогою звичайних засобів протиповітряної оборони. Існує реалістична ймовірність того, що Росія досягла певного успіху, атакуючи кількома БПЛА одночасно.

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Попри дальність польоту дронів у 2,5 тис. км, Shahed-136 має лише невелике вибухове навантаження. Навряд чи вона буде задовільно виконувати функцію глибокого удару, для якої Росія, ймовірно, прагнула її використати, вважають у британській розвідці.

Оскільки російські тактичні бойові літаки все ще досягають обмеженого ефекту над територією України, то відсутність надійних, стійких і точних ударних можливостей на оперативному рівні, ймовірно, є однією з найбільш значних прогалин у можливостях РФ, повідомляє Міноборони Британії.