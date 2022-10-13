Октябрь, 13 в 10:22

До конца этого года можно будет увидеть рост цен на яйца в Украине на уровне 10%. Такой прогноз в эфире телемарофона озвучил член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

По его мнению, это не будут сильные скачки в цене. Однако следует рассчитывать на то, что к праздникам яйца в Украине подорожают.

– На мой взгляд, цена на яйца в Украине больше так стремительно не будет расти. Действительно, будет небольшой рост. Думаю, до конца года у нас будет средняя цена за десяток яиц на уровне 55 грн, — прогнозирует эксперт.

Также Олег Пендзин добавил, что дефицита на рынке сейчас нет. Он объяснил, что 70% стоимости яйца составляет комбикорм – это кукуруза, которая сейчас уже нового урожая.

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Она примерно на 30-35% дороже, чем раньше. Также на стоимость яиц повлияла сезонность, ведь осенью общий объем производства падает.

Поэтому, по словам эксперта, сейчас в Украине происходит падение производства яиц и, как следствие, рост спроса и рост стоимости.