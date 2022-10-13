Жовтень, 13 в 10:22

До кінця цього року можна буде побачити ріст цін на яйця в Україні на рівні 10%. Такий прогноз в ефірі телемарофону озвучив член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

На його думку, це не будуть сильні стрибки у ціні. Однак варто розраховувати на те, що до свят яйця в Україні здорожчають.

– На мій погляд, ціна на яйця в Україні більше так стрімко не зростатиме. Справді, буде невеличке зростання. Думаю, до кінця року ми матимемо середню ціну за десяток яєць на рівні 55 грн, – прогнозує експерт.

Також Олег Пендзин додав, що дефіциту на ринку наразі немає. Він пояснив, що 70% вартості яйця становить комбікорм – це кукурудза, яка зараз вже нового врожаю.

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Вона приблизно на 30-35% дорожча, ніж була раніше. Також на вартість яєць вплинула сезонність, адже восени загальний обсяг виробництва падає.

Тому, за словами експерта, зараз в Україні відбувається падіння виробництва яєць і, як наслідок, зростання попиту та зростання вартості.