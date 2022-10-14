Не расслабляемся, бьем врага: Зеленский предупредил об усиленной атаке армии РФ
Президент Владимир Зеленский предупредил украинцев о возможных усиленных атаках и ракетных ударах, которые российская армия попытается нанести по Украине. Об этом глава государства заявил в вечернем видеообращении 13 октября.
– Не расслабляемся. Бьем врага. Соблюдаем правила безопасности. Прислушиваемся к сигналу воздушной тревоги – особенно завтра. И делаем все, чтобы усилить Украину, – отметил Зеленский.
Президент отметил, что Воздушные силы ВСУ продолжают битву за украинское небо. Как и в предыдущие дни, глава государства каждый час получает отчеты о сбитых российских ракетах и беспилотниках.
— За сутки – 11 ракетных ударов, сбиты шесть ракет в Николаевской, Львовской и Днепропетровской областях. Спасибо всем, кто выполняет эту задачу! Поврежденные объекты инфраструктуры срочно восстанавливаем, – заверил Зеленский.
Сейчас Россия забрасывает на фронт тысячи этих своих мобилизованных. У них нет существенной военной подготовки, но командованию РФ это вообще не нужно, убежден глава государства.
– Они рассчитывают, что мобилизованные россияне смогут выжить на войне хотя бы несколько недель, потом погибнут, потом на фронт доставят новых. Но за это время такое использование российскими генералами своих людей как пушечного мяса позволяет создать дополнительное давление на наших защитников.
Это ощутимое давление. И я благодарен всем нашим воинам, которые его выдерживают. Благодарен и партнерам, которые понимают, что в таких условиях мы нуждаемся в увеличении оборонной помощи. Я благодарю всех, кто воюет, работает и помогает, защищая Украину, — заявил президент.