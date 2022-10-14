Октябрь, 13 в 22:41

Президент Владимир Зеленский предупредил украинцев о возможных усиленных атаках и ракетных ударах, которые российская армия попытается нанести по Украине. Об этом глава государства заявил в вечернем видеообращении 13 октября.

– Не расслабляемся. Бьем врага. Соблюдаем правила безопасности. Прислушиваемся к сигналу воздушной тревоги – особенно завтра. И делаем все, чтобы усилить Украину, – отметил Зеленский.

Президент отметил, что Воздушные силы ВСУ продолжают битву за украинское небо. Как и в предыдущие дни, глава государства каждый час получает отчеты о сбитых российских ракетах и беспилотниках.

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— За сутки – 11 ракетных ударов, сбиты шесть ракет в Николаевской, Львовской и Днепропетровской областях. Спасибо всем, кто выполняет эту задачу! Поврежденные объекты инфраструктуры срочно восстанавливаем, – заверил Зеленский.

Сейчас Россия забрасывает на фронт тысячи этих своих мобилизованных. У них нет существенной военной подготовки, но командованию РФ это вообще не нужно, убежден глава государства.