Жовтень, 13 в 22:41

Президент Володимир Зеленський попередив українців про ймовірні посилені атаки та ракетні удари, яких російська армія спробує завдати по Україні. Про це глава держави заявив у вечірньому відеозверненні 13 жовтня.

– Не розслабляємось. Б’ємо ворога. Дотримуємось правил безпеки. Дослухаємось до сигналу повітряної тривоги – особливо завтра. І робимо все, щоб посилити Україну, – зазначив Зеленський.

Президент зазначив, що Повітряні сили ЗСУ продовжують битву за українське небо. Як і в попередні дні, глава держави щогодини отримує звіти про збиті російські ракети та безпілотники.

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– За добу – 11 ракетних ударів, збито шість ракет у Миколаївській, Львівській та Дніпропетровській областях. Дякую всім, хто виконує це завдання! Пошкоджені об’єкти інфраструктури терміново відновлюємо, – запевнив Зеленський.

Зараз Росія закидає на фронт тисячі цих своїх мобілізованих. Вони не мають суттєвої воєнної підготовки, але командуванню РФ це взагалі не потрібно, переконаний глава держави.

– Вони розраховують, що мобілізовані росіяни зможуть вижити на війні хоча б кілька тижнів, потім загинуть, потім на фронт доправлять нових. Але за цей час таке використання російськими генералами своїх людей як гарматного мʼяса дає змогу створити додатковий тиск на наших оборонців. Це відчутний тиск. І я вдячний усім нашим воїнам, які його витримують. Вдячний і партнерам, які розуміють, що в таких умовах ми потребуємо збільшення оборонної допомоги. Я дякую всім, хто воює, працює й допомагає, захищаючи Україну, – заявив президент.

Володимир Зеленський вважає рішення Парламентської асамблеї Ради Європи про визнання Росії державою-терористом політичним сигналом.