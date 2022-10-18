Когда Украина переведет часы на зимнее время 2022 — дата
В Украине традиционно дважды в год переводят часы.
Переводить часы начали еще в 1981 году. Такой обычай был введен для экономии электроэнергии и удлинения светового дня.
Сегодня это уже стало определенным традиционным событием — летом и зимой переводить часы.
Когда переводят часы на зимнее время — читайте в материале Фактов ICTV.
Когда Украина перейдет на зимнее время в 2022 году
В Украине часы на зимнее время переводят в последнее воскресенье октября. Каждый год в 04:00 стрелки переводят на час назад.
В 2022 году перевод часов пришелся на 30 октября. Соответственно, стрелки часов нужно будет перевести с 29 на 30 октября в 04:00.
В современном мире осталось мало часов, которые бы не меняли время автоматически.
В электронные устройства производители устанавливают такой перевод времени по умолчанию, и приборы автоматически его переводят.
Однако, если вы имеете механические часы, которые не подключены к интернету, настраивать новое время нужно собственноручно.
Как подготовиться к переводу часов
Многие ученые отмечают, что сезонный перевод часов провоцирует развитие иммунных и сердечно-сосудистых заболеваний, ведь он меняет биологические ритмы человека.
Поэтому уже неоднократно в Раде вставал вопрос об отмене перевода времени. Но пока такой закон принят не был, поэтому украинцы и дальше меняют свои биологические ритмы дважды в год.
Кроме того, смена режима и недостаток сна могут спровоцировать стрессы — к этому нужно особенно подготовиться эмоционально чувствительным людям.
Чтобы правильно подготовиться к переводу часов:
- начинайте менять свой режим сна — за две недели до 30 октября постепенно меняйте время подъема утром и отхода ко сну;
- больше гуляйте на свежем воздухе ― это поможет насытить мозг кислородом;
- проводите утром разминку для мышц;
- отрегулируйте завтрак — потребляйте утром умеренно сытную пищу, чтобы запустить организм.
Такая мини-подготовка может длиться неделю-две. Постепенно вы почувствуете, как меняются ваши биологические часы в нужном направлении.
Данными рекомендациями можно воспользоваться как взрослым, так и детям.