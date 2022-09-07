Сентябрь, 07 в 17:44

Деоккупация полуострова Крым является важным, но не единственным фактором для победы Украины в спровоцированной РФ полномасштабной войне.

Об этом рассказывают главнокомандующий Вооруженными Силами Украины, генерал Валерий Залужный и первый заместитель главы парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, генерал Михаил Забродский в совместной статье для агентства Укринформ.

Они обращают внимание на то, что продвижение врага на Юге и Востоке Украины невозможно без сохранения контроля над Крымом. Ведь именно на полуострове пролегают линии коммуникаций оккупантов, находятся значительные группировки войск РФ, запасы материальных средств, база Черноморского флота и сеть аэродромов, с которых враг может наносить удары практически по всей территории Украины.

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Генералы отмечают, что некоторые аналитики считают “центром тяготения для РФ” в этой войне именно контроль над Крымом. Залужный и Забродский объясняют, что только эффективное влияние на “центр тяготения” врага может изменить течение войны.

– При условии, если таким центром тяготения определять контроль над полуостровом Крым, логично предположить планирование на 2023 год операции или серии операций по завладению полуостровом. Такое планирование должно предусматривать прежде всего наличие необходимого комплекта войск. И речь может идти точно не о воинских частях и соединениях ВС Украины, которые уже сейчас действуют на 2 500 км фронта от Херсона до Ковеля, — подчеркивается в статье.

Генералы уточнили, что подготовка наступления на Крым потребует создания одной или нескольких оперативных группировок в составе от 10 до 20 общевойсковых бригад. А для этого нужно заменить вооружение ВСУ современными западными образцами, получить дополнительные ракеты, боеприпасы, артиллерийские системы, ракетные комплексы и т.д.

Залужный и Забродский считают вполне реальным создание и оснащение такого рода группировки в составе ВСУ. Однако при этом подчеркивают: потеря Россией контроля над Крымом будет иметь значительное влияние на ход войны, однако эффект в военном плане будет временным.

– Предположим, ВСУ добились полного успеха в кампании 2023 года и завладели полуостровом Крым. Крайне положительное политическое и информационное значение такого стратегического успеха трудно переоценить. Вместе с тем по-другому можно оценивать военное значение такой победы, — пишут генералы.

Они объясняют, что Россия действительно потеряет базу для Черноморского флота, аэродромы на полуострове, а также значительное количество материальных средств, личного состава и техники. В то же время ничто не помешает агрессору перебазировать флот к военно-морской базе Новороссийск на восточном побережье Черного моря. После этого военное присутствие РФ в регионе и угроза новых ракетных ударов по Украине сохранится.

Свою авиацию оккупанты могут переместить на аэродромы Приморско-Ахтарск и Ейск. Потеря же агрессором значительного количества запасов вооружения будет иметь лишь временный эффект. Потери в личном составе и технике россияне с течением времени также смогут восполнить.

Поэтому в будущем Украину будет ждать новый этап военного противостояния с РФ.

– Подытоживая сказанное и обсуждая уже дальнейшие перспективы, после 2023 года, можно говорить только о новом этапе противостояния. Конечно, с другими исходными данными и перспективами, но опять же – продолжающийся конфликт, потери жизней, расходы ресурсов и до конца неопределенный конечный результат, — добавили генералы.

Чтобы этого не произошло, украинская армия должна преодолеть диспропорцию в силах с войсками РФ. Залужный и Забродский подчеркивают, что именно диспропорция в возможностях, в дальности имеющегося вооружения должна рассматриваться как “центр тяготения ВС РФ” в войне.

Поэтому перелом в войне может произойти при условии мощной помощи западных партнеров, предоставления дальнобойного оружия для ВСУ, комплексного переоснащения украинских войск.