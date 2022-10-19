У папы прострелены ноги, а маму убили: вернули домой двоих детей, выживших во время обстрела возле Купянска

Октябрь, 19 в 15:54

Место, где 25 сентября 2022 года обстреляли колонну с мирными людьми вблизи Купянска, до сих пор опасно. Там летают беспилотники, стреляют артиллерией, слышны взрывы. Бои идут в 10-15 км. Железнодорожный путь, посадка и даже не дорога, а насыпь вдоль рельсов — именно там, недалеко от села Куриловка Купянского района, произошел зверский обстрел.

Позже выживший водитель скажет, что колонна планировала ехать другим путем, но из-за дождей дорогу размыло и уже во время поездки решили съехать немного в сторону. Вероятно, это решение стало роковым. Ведь проезд колонны организовывал волонтер по имени Дмитрий, который уже не раз за деньги организовывал эвакуации – по 6 тыс. грн с человека. К тому же, он имел связи с оккупантами и согласовывал маршруты.

Тогда Куриловка и Купянск-Узловой, откуда эвакуировались люди, контролировались российскими войсками. Выжившие во время обстрела говорят, что Дмитрий сейчас убит. Утром 25 сентября колонна из пяти легковых автомобилей и тентованной Газели отправилась в сторону оккупированного Сватового. По дороге автомобили обстреляли, известно о 26 погибших. Предварительно, среди них 13 детей, поскольку пока не готовы ДНК-экспертизы.

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Последнюю жертву — 19-летнего парня — нашли буквально накануне (17 октября) в посадке в нескольких километрах от места расстрела. Тогда, по предварительным данным, могло спастись около полутора десятка человек. Они убегали по лесам, полям, кто-то из них сейчас на Харьковщине, а есть оказавшиеся в Луганске.

Среди выживших есть дети. Двух из них, однолетнего Мишу и пятилетнюю Полину, уже удалось вернуть бабушкам. Они три недели не видели родных, а родители детей, по предварительным данным, погибли. Дети жили в семье мужчины, который проезжал мимо расстрелянной колонны и увидел ужасную картину. Он забрал детей домой. Еще двое маленьких украинцев сейчас находятся в оккупированном Луганске, и в Харьковскую область их не выпускают.

– Что хотите с детьми делать? – Забрать! – Попечительство будете оформлять? – Конечно! Я же одна, а кто еще, – рассказала бабушка однолетнего Миши, жительница Купянска Елена Власюк.

С Еленой Власюк мы познакомились 12 октября, она искала двоих детей: однолетнего внука Мишу и его сводную сестру — 12-летнюю Марину. Вместе с мамой Викторией Малаховой и папой Вячеславом Власюком они эвакуировались 25 сентября из Купянска-Узлового. Когда колонну обстреляли, мама погибла, а папа пропал без вести.

Елене сказали, что дети могут находиться в Песчаном — это в 40 км от расстрела колонны, на админгранице с Луганщиной. Село освобождено только в начале октября, там опасно, постоянные обстрелы. Так что самостоятельно проверить, есть ли там дети, они не могли. К тому же, в Купянске ни интернета, ни связи, и транспорт не ходит.

А после выхода в эфир сюжета Фактов ICTV в Едином марафоне, в редакцию позвонила по телефону женщина, которая сообщила, что дети действительно в Песчаном, и это ее брат Андрей спас их. В тот же день он ехал домой в Песчаное по дороге и наткнулся на расстрелянную колонну. Мужчина забрал к себе домой двух взрослых и троих детей.

Еще одного мужчину забрать не смог, поскольку не хватило места в машине, однако он выживет, потому что его спасут люди из другого села. Среди эвакуированных Андреем были пятилетняя Полина Дьяченко, 15-летняя Марина Малахова и однолетний Миша Власюк. Последнего буквально достал из ада. В Газели была настоящая мясорубка, пересказывает Елена слова спасителя внука.

— У одного головы нет, у другого вмятина… Его за шиворот вытаскивали. Говорит Андрей: извини, малыш. Взял за комбинезон, потому что он уже в крови был весь, и вытаскивал. Но ничего, говорит, мальчик не кричал, – рассказала бабушка Миши.

Пятилетняя Полина из другой семьи, она уезжала со своими мамой и папой. Родители, по предварительным данным, погибли. Девочка была болтливой и активной, а после пережитого почти не разговаривает, говорит бабушка.

– Она говорила – мои мама и папа на небесах! Полина говорит, что у папы были ноги прострелены, кровь текла, а маму, говорит, сразу убили, – рассказала бабушка Полины, жительница Купянска-Узлового Людмила Потоцкая.

Полина и Миша три недели жили у Андрея дома, в комфортных условиях, говорит Елена. Детей не обижали, а наоборот, кормили, нянчили, прикипели к ним всем сердцем. Но Андрей и его жена понимали, что детей нужно отдать, и начали искать родных. Со своей стороны, правоохранители пытались подтвердить информацию о местонахождении детей.

И когда убедились, что дети действительно там, Харьковская областная прокуратура совместно с Красным Крестом организовали эвакуацию Миши и Полины из Песчаного. Теперь детей будут воспитывать бабушки. А вот вернуть домой 12-летнюю Марину пока не удалось, рассказала Елена Власюк. Девочка была тяжело ранена, поэтому Андрей (спасатель детей) отправил ее в больницу.

Поскольку все это была оккупированная территория, то девочку отправили в Луганск. Ее показывали в новостях пропагандистского российского телеканала, где россияне рассказывали, что это Украина во всем виновата. Елена Власюк говорит, что девочку забрала бы и сама, однако ее вызвалась воспитывать родная бабушка. Вот только отдадут ли ребенка оккупанты?

– А что с Мариной, она вам родная, не родная? – От первого брака. – А что с ней дальше будет, вы ее будете забирать? – Галя приходила ко мне, это ее бабушка. Они здесь живут где-то, улицу не знаю я, и она говорила, что уже позвонила сыну и сказала. Я взяла бы ее! Но говорят, разные фамилии, проблемы какие-то там, – утверждает бабушка Миши, жительница Купянска Елена Власюк.

Сейчас в Луганской больнице вместе с Мариной находится еще один мальчик из Купянска-Узлового. Это 10-летний Павел Деревянко. Мать мальчика Евгения погибла. А накануне в лесопосадке нашли тело его дяди – 19-летнего Владислава. Он стал 26-й жертвой ужасных обстрелов. О том, как сын оказался в Луганской больнице, рассказывает его отец.

– Он рассказывает, что они шли около 2 км, а потом выехали танки и начали стрелять. Он не понял, чьи они, и потом сказал, что их БТР российский или Луганский забрал в больницу. Там ему сразу предложили сделать российский паспорт, я отказался сразу. То есть вывезти его я не могу, а российский паспорт сделать они могут! Нет, — утверждает папа 10-летнего Павла, житель Купянска Денис Деревянко.

Папа не может выехать через границу, а бабушкам, преодолевшим тысячи километров и проехавшим четыре страны, чтобы забрать внука, мальчика не отдали. Более того, им не дали возможности сразу увидеться.

– Они приехали, там были репортеры. И в тот день их (бабушек) не пустили к сыну, не предоставили им возможности пообщаться, мотивируя тем, что он якобы не готов.

Денис Деревянко обращался в разные инстанции, чтобы вернуть сына Павла домой.

– Я обратился в Холодногорский отдел полиции, написал заявление. Я еще обращался в Магнолию – поиск детей, оставлял обращение на сайте администрации президента Украины, к Красному Кресту. Пытался обратиться к “омбудсмену” Луганской области по вопросам детей и к “администрации” Луганской области. Я получил от них письмо, где они ответили, что забрать я его могу только лично или оформить нотариальную доверенность исключительно у российского нотариуса. Украинские доверенности они не признают. Отправил я туда мать жены и жену моего отца. Поехали они туда, потому что мне неофициально передали, если кто-нибудь из родственников не явится, то его будут оформлять на опеку. Понятно, что ребенок был в тяжелом психическом состоянии, на глазах такое произошло, поэтому я их отправил, чтобы родные люди были рядом.

Денис говорит, что как только ВСУ зашли в Купянск, то оказался отрезанным от семьи, ведь жена и сын находились на расстоянии 10 км – в соседнем Купянске-Узловом. Позже узнал, что Павлик с мамой и 19-летним дядей решили ехать в Чехию, потому что их поселок обстреливался, а единственный путь был через оккупированную территорию, поэтому вызвались на авантюру.

— Я пытался добраться до Купянска-Узлового, два раза из-за обстрелов не смог добраться, несколько раз меня просто на блокпостах не пропустили, потому что там боевые действия были. – А блокпосты стояли наши или российские? – Наши. Блокпосты были украинские, до российских я не добрался. Мост взорвали практически в тот же день, когда произошло наступление между правой и левой частями Купянска. И я эвакуировался с волонтерами в Харьков. И тут я только смог включить телефон, зарядить, и я увидел, что по российскому каналу речь шла о моем сыне, интервью с моим сыном из Луганской больницы. Мне показали это видео. – Что вы там увидели? – Там было интервью с моим сыном, я его узнал, и он говорил, что они ехали, пытались выехать через подконтрольную России территорию, через Россию в Чехию, там у моей жены тетя. Там есть лесополоса, из которой их обстреляли. И он сказал, что мать была убита на месте, в висок попало. И еще с ними ехал брат моей жены – 19-летний Влад. И сын мой говорил, что он был ранен в ногу и руку, и он не знает, жив ли он. Он сказал, что не было видно, кто стрелял, они не вышли, — утверждает Денис Деревянко.

Судебно-медицинские и ДНК-экспертизы продолжаются, а тела обгоревшие и разорванные, у некоторых даже трудно установить пол. Важно узнать причину смерти, говорит прокурор, к тому же идет баллистическая экспертиза, устанавливающая оружие, из которого убивали украинцев, и это может стать окончательным подтверждением слов выживших.

— Сейчас мы имеем достоверные данные выживших из этой колонны. Они в один голос говорят, что обстрелы были исключительно с территории, оккупированной Российской Федерацией. Несколько свидетелей отмечают, что перед тем, как добраться до места расстрела, они пересекли два и более российских блокпостов. Это говорит о том, что территория расстрела колонны находилась в то время под контролем России. Сегодня работает группа судебно-медицинских экспертов, но с целью оперативного и эффективного установления причин смерти привлечены иностранные эксперты — это полицейские жандармы (из Франции), в штате которых есть специалисты судебно-медицинские, патологоанатомы и эксперты-баллисты. Именно благодаря этой комплексной группе экспертов устанавливаются причины смерти этих людей, устанавливается вид оружия, из которого велись обстрелы и погибли наши люди. Когда будет установлено оружие, наши военные будут идентифицировать его принадлежность к той или иной стороне войны, – отметил начальник управления Харьковской областной прокуратуры Игорь Чуб.

В Харьковской областной прокуратуре утверждают: хорошо, что удалось вернуть домой двоих детей. И главная задача сейчас – вернуть домой 12-летнюю Марину и 10-летнего Павлика.