До весны не возвращайтесь! Верещук обратилась к украинским беженцам за границей

Октябрь, 25 в 16:30

Зима может быть сложной из-за ракетного террора РФ, поэтому украинским беженцам лучше перезимовать за границей, заявила в эфире телемарафона министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

– Буду просить не возвращаться. Нам нужно пережить зиму. К сожалению, сети не выдержат. Вы видите, что делает Россия. Если есть возможность остаться, перезимуйте за границей, – обратилась она к украинцам.

По ее словам, ситуация будет только ухудшаться, поэтому нужно пережить зиму.

Она также выразила надежду, что к весне ситуация изменится и в Украине начнется восстановление городов и сел, разрушенных страной-агрессором.

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Кстати, с 1 января 2023 года Польша сокращает доплату за жилье для украинских беженцев.

В частности, украинцы, которые будут пользоваться убежищем до четырех месяцев, будут платить более 50% стоимости коллективного проживания, свыше этого срока – до 100%.

Исключения есть для граждан с инвалидностью и матерей с детьми.