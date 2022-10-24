Польша сокращает доплату за жилье для беженцев из Украины: когда и кого касается

Октябрь, 24 в 15:19

Польша сокращает доплату за жилье для украинских беженцев с 1 января 2023 года.

Об этом рассказала руководитель отдела легализации миграционной платформы Ewl Мария Кузенко в эфире телемарафона Единые новости.

— С 1 января украинцы, которые будут пользоваться убежищем до четырех месяцев, будут платить более 50% от стоимости коллективного проживания. А что касается более четырех месяцев, то Польша даже прогнозирует, что будут взиматься до 100% оплаты, – сказала она.

Она подчеркнула, что украинцы нуждаются в поддержке по приезду, чтобы найти работу, жилье, садик или школу для детей.

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— Первые четыре месяца – это оптимальный срок, после которого украинцы могут самостоятельно себя обеспечивать. Но есть исключения для граждан с инвалидностью или с детьми. Они смогут пользоваться помощью более длительный период времени, – пояснила Кузенко.

В Польше до сих пор действует стандартная помощь: 300 злотых единовременной помощи, 500 злотых на каждого ребенка до 18 лет ежемесячно. Также 40 злотых – доплаты к стоимости жилья на одного человека ежемесячно.

Кузенко отметила, что в октябре количество приезжающих в Польшу мигрантов увеличилось ежедневно на 3-4 тыс. человек по сравнению с теми, кто возвращается в Украину.