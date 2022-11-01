Ноябрь, 01 в 19:37

Кабинет министров Украины расширил программу льготных кредитов на жилье для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Теперь они будут еще более доступными для переселенцев.

О деталях проинформировали в пресс-службе Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Речь идет о проекте, начатом еще в декабре 2020 года. Тогда Верховная Рада ратифицировала соглашение между правительствами Украины и Германии о привлечении средств на льготные жилищные кредиты для ВПЛ.

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Проект реализуется Минреинтеграции при финансовой поддержке немецкого правительства, предоставившего грант через государственный банк развития KfW.

Граждан, которые смогут взять в кредит жилье на льготных условиях, определяют с помощью отборов: рассматриваются заявления на участие в программе и выбираются победители.

После начала полномасштабной войны кредитование по этой программе было приостановлено и возобновлено в начале августа. Жилье в кредит можно приобрести по ставке 3% в год.

Согласно решению Кабмина, в условия программы внесен ряд изменений:

1. Право на льготный ипотечный кредит теперь получат внутренние переселенцы с жильем на территории общин, находящихся в районах военных действий, под временной оккупацией и в окружении. Список таких общин регулярно обновляется Минреинтеграции.

То есть условия обновили в соответствии с реалиями полномасштабной войны. На момент начала программы речь шла о переселенцах с оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

2. Победители отбора смогут получить кредит на жилье, реконструированное не более 35 лет тому назад (до сих пор было 25 лет). Можно выбрать жилье в другой административно-территориальной единице, чем та, которая была указана в заявлении на участие в программе.

3. До 30 лет увеличен максимальный срок кредитования (до сих пор было 20 лет).

4. Удвоена нормативная площадь жилья на одинокого гражданина – до 52,5 кв. м (ранее же было 21 кв. м).

5. Предусмотрена возможность кредитных каникул в случае уничтожения или повреждения жилья, взятого в кредит, если это произошло с 24 февраля 2022 года вследствие военной агрессии РФ. В течение этих каникул заемщик будет освобожден от уплаты основного платежа и процентов. Нужно будет предоставить информацию о повреждении недвижимости в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества. При уничтожении жилья кредитные каникулы будут длиться до момента получения гражданином компенсации за уничтоженный объект.

Кабмин также предусмотрел реструктуризацию задолженности по жилищным кредитам для ВПЛ. Она будет возможна в случае снижения платежеспособности заемщика.

В общей сложности будет несколько путей реструктуризации: рассрочка уплаты просроченной задолженности; увеличение сроков кредитования (но не более чем на 60 месяцев); предоставление льготного периода, во время которого заемщику откладывают платежи по погашению кредита и процентов.

Как известно, для внутренних переселенцев в Украине планируют построить многоквартирные дома в 16 относительно безопасных регионах. Это жилье будет временным: ВПЛ смогут жить в нем до деоккупации их родных регионов.

Впоследствии построенные для проживания ВПЛ квартиры будут передавать украинским военным, правоохранителям и медикам, нуждающимся в жилье.

Источник: Минреинтеграции