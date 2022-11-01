Листопад, 01 в 19:37

Кабінет міністрів України розширив програму пільгових кредитів на житло для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Тепер вони будуть ще доступнішими для переселенців.

Про деталі поінформували в пресслужбі Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Йдеться про проєкт, започаткований ще в грудні 2020 року. Тоді Верховна Рада ратифікувала угоду між урядами України та Німеччини щодо залучення коштів на пільгові житлові кредити для ВПО.

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Проєкт реалізується Мінреінтеграції за фінансової підтримки німецького уряду, який надав грант через державний банк розвитку KfW.

Громадян, які зможуть взяти в кредит житло на пільгових умовах, визначають за допомогою відборів: розглядаються заяви на участь у програмі, й обираються переможці.

Після початку повномасштабної війни кредитування за цією програмою було призупинено й поновлено на початку серпня. Житло в кредит можна придбати за ставкою 3% на рік.

Згідно з рішенням Кабміну, до умов програми внесено низку змін:

1. Право на пільговий іпотечний кредит тепер отримають внутрішні переселенці, які мають житло на території громад, що перебувають у районах воєнних дій, під тимчасовою окупацією та в оточенні. Перелік таких громад регулярно оновлюється Мінреінтеграції.

Тобто умови оновили відповідно до реалій повномасштабної війни. На момент започаткування програми йшлося про переселенців з окупованих територій Донбасу та Криму.

2. Переможці відбору зможуть отримати кредит на житло, реконструйоване не більше 35 років тому (досі було 25 років). Можна буде обрати житло в іншій адміністративно-територіальній одиниці, ніж та, яка була зазначена в заяві на участь у програмі.

3. До 30 років збільшено максимальний строк кредитування (досі було 20 років).

4. Подвоєно нормативну площу житла на одинокого громадянина – до 52,5 кв. м (раніше ж було 21 кв. м).

5. Передбачена можливість кредитних канікул у разі знищення чи пошкодження житла, взятого в кредит, якщо це сталося з 24 лютого 2022 року внаслідок військової агресії РФ. Протягом цих канікул позичальник буде звільнений від сплати основного платежу та відсотків. Потрібно буде надати інформацію про пошкодження нерухомості до Реєстру пошкодженого та знищеного майна. В разі знищення житла кредитні канікули триватимуть до моменту отримання громадянином компенсації за знищений об’єкт.

Кабмін також передбачив реструктуризацію заборгованості за житловими кредитами для ВПО. Вона буде можливою у випадку зниження платоспроможності позичальника.

Загалом буде кілька шляхів реструктуризації: розстрочення сплати простроченої заборгованості; збільшення строків кредитування (проте не більше ніж на 60 місяців); надання пільгового періоду, під час якого позичальнику відтермінують платежі з погашення кредиту та відсотків.

Як відомо, для внутрішніх переселенців в Україні планують побудувати багатоквартирні будинки в 16 відносно безпечних регіонах. Це житло буде тимчасовим: ВПО зможуть мешкати в ньому до деокупації їхніх рідних регіонів.

Згодом збудовані для проживання ВПО квартири передаватимуть українським військовим, правоохоронцям та медикам, які потребують житла.

Джерело: Мінреінтеграції