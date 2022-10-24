Октябрь, 24 в 2:25

Минреинтеграции обновило перечень территориальных общин, расположенных в районах проведения боевых действий или находящихся во временной оккупации, по состоянию на 10 октября 2022 года.

В пресс-службе ведомства сообщили, что по состоянию на 10 октября 2022 года в обновленный перечень общин, расположенных в районах проведения активных боевых действий или находящихся во временной оккупации, входит девять областей.

По состоянию на 10 октября в перечень входят общины в девяти областях:

Днепропетровская – 10 общин; Донецкая — 66 общин; Запорожская – 59 общин; Луганская – 37 общин; Николаевская – 26 общин; Харьковская – 56 общин; Херсонская – 48 общин; Сумская – 20 общины; Черниговская – 4 общин.

В целом в перечень входят 326 общин.

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Стоит отметить, что ВПЛ, которые переместились из этих общин, гарантированно получат денежную помощь от государства.

Такие правила начали действовать еще в мае, когда правительство утвердило перечень общин, жители которых получают выплаты.

Поэтому украинцы из этих 326 общин имеют право на ежемесячные выплаты (2-3 тыс. грн) от государства.

Обновленный список общин можно посмотреть здесь.

Актуальная информация о статусе общин — ниже

В процессе определения таких территорий опираются на три ключевых критерия:

территории, которые являются временно оккупированными;

территории, находящиеся в окружении;

территории, на которых продолжаются активные боевые действия.