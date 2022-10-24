Минреинтеграции уменьшило количество получателей выплат ВПЛ — обновленный перечень общин
Минреинтеграции обновило перечень территориальных общин, расположенных в районах проведения боевых действий или находящихся во временной оккупации, по состоянию на 10 октября 2022 года.
В пресс-службе ведомства сообщили, что по состоянию на 10 октября 2022 года в обновленный перечень общин, расположенных в районах проведения активных боевых действий или находящихся во временной оккупации, входит девять областей.
По состоянию на 10 октября в перечень входят общины в девяти областях:
- Днепропетровская – 10 общин;
- Донецкая — 66 общин;
- Запорожская – 59 общин;
- Луганская – 37 общин;
- Николаевская – 26 общин;
- Харьковская – 56 общин;
- Херсонская – 48 общин;
- Сумская – 20 общины;
- Черниговская – 4 общин.
В целом в перечень входят 326 общин.
Стоит отметить, что ВПЛ, которые переместились из этих общин, гарантированно получат денежную помощь от государства.
Такие правила начали действовать еще в мае, когда правительство утвердило перечень общин, жители которых получают выплаты.
Поэтому украинцы из этих 326 общин имеют право на ежемесячные выплаты (2-3 тыс. грн) от государства.
Обновленный список общин можно посмотреть здесь.
Актуальная информация о статусе общин — ниже
В процессе определения таких территорий опираются на три ключевых критерия:
- территории, которые являются временно оккупированными;
- территории, находящиеся в окружении;
- территории, на которых продолжаются активные боевые действия.