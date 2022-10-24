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Факты / Україна / Общество

Минреинтеграции уменьшило количество получателей выплат ВПЛ — обновленный перечень общин

Валентина Летяк, редактор ленты
гроші
Фото: Depositphotos

Минреинтеграции обновило перечень территориальных общин, расположенных в районах проведения боевых действий или находящихся во временной оккупации, по состоянию на 10 октября 2022 года.

В пресс-службе ведомства сообщили, что по состоянию на 10 октября 2022 года в обновленный перечень общин, расположенных в районах проведения активных боевых действий или находящихся во временной оккупации, входит девять областей.

По состоянию на 10 октября в перечень входят общины в девяти областях:

  1. Днепропетровская – 10 общин;
  2. Донецкая — 66 общин;
  3. Запорожская – 59 общин;
  4. Луганская – 37 общин;
  5. Николаевская – 26 общин;
  6. Харьковская – 56 общин;
  7. Херсонская – 48 общин;
  8. Сумская – 20 общины;
  9. Черниговская – 4 общин.

В целом в перечень входят 326 общин.

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Стоит отметить, что ВПЛ, которые переместились из этих общин, гарантированно получат денежную помощь от государства.

Такие правила начали действовать еще в мае, когда правительство утвердило перечень общин, жители которых получают выплаты.

Поэтому украинцы из этих 326 общин имеют право на ежемесячные выплаты (2-3 тыс. грн) от государства.

Обновленный список общин можно посмотреть здесь.

Актуальная информация о статусе общин — ниже

В процессе определения таких территорий опираются на три ключевых критерия:

  • территории, которые являются временно оккупированными;
  • территории, находящиеся в окружении;
  • территории, на которых продолжаются активные боевые действия.
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Источник: МинВОТ
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