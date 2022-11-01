Ноябрь, 01 в 10:54

В Украине сегодня, 1 ноября, вступила в силу Стамбульская конвенция — о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбы с этими явлениями.

К сожалению, насилие в отношении женщин и домашнее насилие в разной степени распространено во всех странах мира. Это серьезное нарушение прав человека, которое остается зачастую безнаказанным.

Стамбульская конвенция вступила в силу в 2014 году — только через три года после ее принятия (в 2011 году в Стамбуле).

Сейчас смотрят

Факты ICTV разбирались, что предусматривает Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием (официальное название) и что теперь изменится в Украине.

В 2021 году Всемирная организация здравоохранения в своем отчете отметила, что в течение жизни каждая третья женщина, а это почти 736 млн, подвергается физическому или сексуальному насилию со стороны партнера или иного лица. И, к сожалению, эта цифра практически не изменилась за последнее десятилетие.

Читайте Украина завершила ратификацию Стамбульской конвенции

Также отмечается, что насилие непропорционально касается женщин, живущих в странах с низким уровнем доходов.

Следует отметить, что насилие во всех формах (физическое, психологическое) оказывает влияние на женщину на протяжении всей ее жизни. Это могут быть депрессии, незапланированная беременность, половые инфекции и т.д. Все эти факторы влияют на общество в целом и требуют огромных расходов из госбюджетов.

Стамбульская конвенция предусматривает:

защиту женщин от физического, сексуального, психологического, экономического насилия;

предупреждение и противодействие домашнему насилию;

предупреждение и противодействие домашнему насилию; равенство между женщинами и мужчинами;

противодействие гендерно обусловленной дискриминации;

защиту и помощь всем жертвам насилия; международное сотрудничество в противодействии насилию.

В Украине ужесточена ответственность за домашнее насилие

1 июля 2021 года Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект об ужесточении ответственности за домашнее насилие и насилие по признаку пола. 29 июля 2021 г. закон подписал президент Владимир Зеленский.

Что в Украине должно измениться со Стамбульской конвенцией?

По словам юриста Ростислава Кравца, со вступлением в силу Стамбульской конвенции ситуация для Украины принципиально не поменяется. Этот вопрос больше касается международного признания защиты прав женщин и детей.

Заявления о том, что якобы со вступлением в силу конвенции в Украине будут подниматься вопросы по поводу гендеров, сексуальных меньшинств, является определенным манипулированием положениями конвенции.

Следует отметить, что Украина ратифицировала Стамбульскую конвенцию с определенными условиями.

— Никаких изменений в Конституции относительно разрешения однополых браков — вопрос, который очень всех беспокоит — на сегодняшний день в Украине не будет. Это не предусмотрено действующим законодательством. То, что предусматривает Стамбульская конвенция, сегодня и так есть в нашем законодательстве: для граждан Украины, для детей, для иностранцев, — заявил Ростислав Кравец.

По словам адвоката, в законодательстве Украины четко прописана административная и уголовная ответственность за насилие.

— Однако сама ситуация с существованием такого явления, как домашнее насилие, насилие в отношении женщин и мужчин все же нуждается в комплексном подходе в воспитании граждан, пропаганде правильных семейных ценностей, — отмечает Ростислав Кравец.

По его словам, дел о совершении таких видов насилия в правоохранительных органах достаточно много, полиция принимает заявления. И в судах такие производства тщательно рассматривают.

– Кстати, Украина еще некоторым европейским странам может показать пример, как и в какие сроки нужно рассматривать такие дела, – отмечает Ростислав Кравец.

Кто еще не ратифицировал конвенцию?

Некоторые политики подчеркивают, что принятие Украиной Стамбульской конвенции приближает нас к европейской семье. Но тут стоит заметить, что некоторые страны Европы ее еще не ратифицировали. Это Болгария, Чехия, Венгрия, Латвия, Литва, отмечает Ростислав Кравец.

В Польше еще в позапрошлом году говорили о желании выйти из конвенции. Тогда министр юстиции Польши Збигнев Зебро заявил, что конвенция не столько помогает бороться за права жертв домашнего насилия, столько посягает на традиционные польские ценности.

А вот Турция первой ратифицировала конвенцию и первой же вышла из нее, потому что якобы положения документа идут вразрез с исповедуемыми Турцией социальными и семейными ценностями.

Стамбульская конвенция касается только женщин?

Заметим, что Стамбульская конвенция в основном касается женщин, поскольку есть формы насилия, от которых страдают только женщины (принудительные аборты, увечья женских половых органов) или с которыми женщины сталкиваются чаще мужчин (изнасилования, преследования, сексуальные надругательства, принудительные браки, принудительная стерилизация).

Однако и мужчины страдают от домашнего насилия, их тоже принуждают к бракам, они тоже являются жертвами изнасилований и т.д.

Итак, Стамбульская конвенция – это об искоренении насилия как явления в целом.