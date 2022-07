Украина завершила ратификацию Стамбульской конвенции

Украина официально завершила ратификацию Стамбульской конвенции, передав соответствующие документы заместителю генерального секретаря Совета Европы Бьорну Берге.

Об этом сообщила генеральный секретарь СЕ Мария Пейчинович-Бурич. Она отметила, что Украина стала 36 страной-участницей этого знакового договора.

I warmly welcome Ukraine’s deposit today of the instrument of ratification of @coe @CoE_endVaW Istanbul Convention w/@DSGBjornBerge. #Ukraine is the 36th state party to this landmark treaty @ZelenskyyUa @DmytroKuleba @ua_parliament

— Marija Pejčinović Burić (@MarijaPBuric) July 18, 2022