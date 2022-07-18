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Факты / Украина

Украина завершила ратификацию Стамбульской конвенции

Валентина Чорна, редактор ленты
прапори України у Брюсселі
Фото: Unsplash

Украина официально завершила ратификацию Стамбульской конвенции, передав соответствующие документы заместителю генерального секретаря Совета Европы Бьорну Берге.

Об этом сообщила генеральный секретарь СЕ Мария Пейчинович-Бурич. Она отметила, что Украина стала 36 страной-участницей этого знакового договора.

– Я искренне приветствую передачу Украиной сегодня инструмента ратификации Стамбульской конвенции (заместителю председателя Совета Европы – Ред.) Берну Берге, – написала Пейчинович-Бурич.

Согласно информации на сайте Совета Европы, Конвенция вступит в силу в отношении Украины 1 ноября 2022 года.

Напомним, что 20 июня Верховная Рада ратифицировала Стамбульскую конвенцию. А на следующий день закон о ратификации подписал президент Владимир Зеленский.

Стамбульская конвенция – это международное соглашение Совета Европы, целью которого является предотвращение насилия по отношению к женщинам и домашнего насилия.

Этот документ юридически обязывает государство создать правовую базу для борьбы с насилием. Это означает, что в Уголовном кодексе должны быть прописаны статьи по психологическому насилию, преследованию, физическому и сексуальному насилию, статьи о принуждении к браку, принудительные аборты и стерилизацию.

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