Июнь, 18 в 21:53

Стамбульская конвенция – это международное соглашение Совета Европы, касающееся насилия против женщин и домашнего насилия. Ее подписали в Стамбуле 11 мая 2011 года. А 1 августа 2014 года конвенция вступила в силу.

Факты ICTV рассказывают, что это за конвенция и почему важно ее ратифицировать.

Так, первой страной, ратифицировавшей конвенцию в 2012 году была Турция. По состоянию на 2018 год конвенцию ратифицировали 45 государств. Украина подписала конвенцию, однако Верховная Рада ее до сих пор не утвердила.

Сейчас смотрят

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 18 июня, внес в Верховную Раду законопроект о ратификации Конвенции Совета Европы о предотвращении домашнего насилия.

К чему обязывает конвенция?

Этот документ юридически обязывает государство создать правовую базу для борьбы с насилием в отношении женщин. Это означает, что в Уголовном кодексе должны быть прописаны статьи о психологическом насилии, преследовании, физическом и сексуальном насилии, статьи о принуждении к браку, принудительные аборты и стерилизацию.

Мифы и факты о Стамбульской конвенции

В руководстве Мифы и факты Стамбульской конвенции отмечается, что документ не регулирует религиозные нормы или верования. Конвенцию ратифицировал ряд стран с сильными религиозными традициями, включая Сербию, Грецию, Кипр, Черногорию, Грузию, Испанию, Сан-Марино, Италию и Польшу.

Стамбульская конвенция не направлена ​​на устранение различий между женщинами и мужчинами и не предусматривает, что женщины и мужчины или должны быть одинаковыми.

Целью Стамбульской конвенции не является “уничтожение традиционной украинской семьи”. Целью является покончить с насилием в отношении женщин и домашним насилием. Конвенция не имеет целью определить или регулировать какой-либо тип семьи, традиционный или нет. Она направлена ​​на прекращение молчания по поводу насилия в семьях.

Конвенция не вводит в законодательство норму об однополых браках. Стамбульская конвенция не устанавливает новых требований по поводу гендерной идентичности и сексуальной ориентации, в частности по поводу юридического признания однополых пар. Многие государства, не признающие однополые браки, уже ратифицировали конвенцию.

Следует отметить, что термины сексуальная ориентация и гендерная идентичность уже включены в украинское законодательство с 2015 года.

Конвенция защищает не только женщин, но и детей и мужчин тоже. К женщинам больше внимания, потому что есть формы насилия, от которых страдают только женщины – принудительный аборт, увечье женских гениталий. Или же насилие, с которым женщины сталкиваются чаще, чем мужчины – изнасилование, преследование, сексуальные притязания, домашнее насилие, принудительный брак, принудительная стерилизация.

Петиции о ратификации Стамбульской конвенции

Напомним, что в феврале 2020 года на сайте президента появилась петиция по ратификации конвенции. В ответе отмечается, что президент Петр Порошенко внес проект о ратификации на рассмотрение Верховной Рады в 2016 году.

Учитывая, что законопроект нардепы не поддержали в первом чтении за основу, и в связи с прекращением полномочий президента Порошенко, документ был снят с рассмотрения 20 мая 2019 года.

Президент Владимир Зеленский внесет на рассмотрение Парламента проект о ратификации… после представления Министерством иностранных дел соответствующих предложений, отмечается в ответе.

Впоследствии активистки общественной организации Марш женщин снова создали петицию на сайте президента. 16 февраля 2022 получили ответ.

В ответе Зеленский подчеркнул, что МИД Украины должен доработать пакет документов по ратификации конвенции. Затем предложения должен рассмотреть президент, а по завершении этих процедур глава государства внесет законопроект на рассмотрение Верховной Рады.

Статистика домашнего насилия в Украине

Как в январе сообщили в МВД, в 2021 году в полицию о домашнем насилии заявили на 56% больше граждан, чем в 2020 году. Правоохранители составили на 10% больше админпротоколов, вынесено на 19% больше срочных запретительных предписаний в отношении обидчиков, на 11% увеличилось количество состоящих на учете обидчиков.

При этом в ведомстве подчеркнули, что в Украине исчезает тенденция умалчивания фактов домашнего насилия.

Следует отметить, что Факты ICTV также активно освещают тему домашнего насилия в спецпроекте, помогают информационно и призывают не молчать.

Напомним, что в Украине есть закон О предотвращении и противодействии домашнему насилию.