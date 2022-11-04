Что такое материальная помощь работнику: как получить и размер
Украинцы, которые официально трудоустроены, могут получить материальную помощь от своего работодателя. Однако для этого нужно иметь конкретные основания.
Что предполагает материальная помощь работнику в 2022 году и как ее правильно оформить – смотрите в материале Фактов ICTV.
Материальная помощь работнику 2022: что это
Это финансовая поддержка или нецелевая благотворительная помощь работнику. Выплачивается она работодателем единовременно и только по заявлению наемного работника.
Чтобы поддержать работников, работодатель может предоставить разовую нецелевую благотворительную помощь (НБП), при этом не платить налоги.
Материальную помощь работнику считают разовой, только если соблюдены условия:
- помощь выплачиваете отдельным работникам;
- необходимость в помощи возникла неожиданно;
- руководитель предприятия по своему усмотрению принимает решение оказать помощь и определяет ее размер.
Чтобы получить денежную поддержку, человек должен обратиться к работодателю с заявлением. В нем работник должен попросить о предоставлении денежной выплаты и указать основания, предопределяющие необходимость выплаты соответствующей материальной помощи.
В 2022 году работник может попросить о денежной помощи:
- в связи с затруднительным положением из-за войны;
- для лечения;
- другие веские причины.
В свою очередь помощь на лечение может быть двух типов:
- помощь на лечение и медицинское обслуживание – предоставляется лично работнику;
- целевая благотворительная помощь для лечения — перечисляется в медучреждение.
На основании заявления работодатель готовит и выдает приказ о выплате материальной помощи.
Сумма помощи
Как отмечалось выше, работодатель по своему усмотрению принимает решение выдать помощь своему работнику и самостоятельно определяет ее размер.
Денежные выплаты бухгалтер предприятия не включает в налогооблагаемый доход работника, если размер пособия в 2022 году не превышает 3 470 грн.
То есть, чтобы нецелевая благотворительная помощь не подлежала налогообложению, ее сумма не должна превышать 3 470 грн (совокупно на весь год).
Если размер поддержки будет выше, она облагается налогом по ставке 18% и военным сбором — 1,5%.
Кроме того, чтобы работодателю не оказаться в затруднительном положении, следует помнить, что выплата должна быть разовой и предоставляться отдельному работнику. В противном случае, материальная помощь будет приравниваться к заработной плате (т.е. облагаться налогом).
Образец заявления на получение помощи от работодателя
Директору ТОВ “Україна переможе”
Валерію Рибному
З А Я В А
Прошу надати нецільову матеріальну допомогу у звʼязку зі скрутним матеріальним становищем через воєнні дії на території України.
04.11.2022 Ігор Дачний
Что дальше
После получения заявления работодатель принимает решение о предоставлении материальной помощи работнику и определяет его сумму.
Затем формируется и утверждается соответствующий приказ, и работник получает свои выплаты.