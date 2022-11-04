Ноябрь, 04 в 16:03

Украинцы, которые официально трудоустроены, могут получить материальную помощь от своего работодателя. Однако для этого нужно иметь конкретные основания.

Что предполагает материальная помощь работнику в 2022 году и как ее правильно оформить – смотрите в материале Фактов ICTV.

Материальная помощь работнику 2022: что это

Это финансовая поддержка или нецелевая благотворительная помощь работнику. Выплачивается она работодателем единовременно и только по заявлению наемного работника.

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Чтобы поддержать работников, работодатель может предоставить разовую нецелевую благотворительную помощь (НБП), при этом не платить налоги.

Материальную помощь работнику считают разовой, только если соблюдены условия:

помощь выплачиваете отдельным работникам;

необходимость в помощи возникла неожиданно;

руководитель предприятия по своему усмотрению принимает решение оказать помощь и определяет ее размер.

Чтобы получить денежную поддержку, человек должен обратиться к работодателю с заявлением. В нем работник должен попросить о предоставлении денежной выплаты и указать основания, предопределяющие необходимость выплаты соответствующей материальной помощи.

В 2022 году работник может попросить о денежной помощи:

в связи с затруднительным положением из-за войны;

для лечения;

другие веские причины.

В свою очередь помощь на лечение может быть двух типов:

помощь на лечение и медицинское обслуживание – предоставляется лично работнику;

на лечение и медицинское обслуживание – предоставляется лично работнику; целевая благотворительная помощь для лечения — перечисляется в медучреждение.

На основании заявления работодатель готовит и выдает приказ о выплате материальной помощи.

Сумма помощи

Как отмечалось выше, работодатель по своему усмотрению принимает решение выдать помощь своему работнику и самостоятельно определяет ее размер.

Денежные выплаты бухгалтер предприятия не включает в налогооблагаемый доход работника, если размер пособия в 2022 году не превышает 3 470 грн.

То есть, чтобы нецелевая благотворительная помощь не подлежала налогообложению, ее сумма не должна превышать 3 470 грн (совокупно на весь год).

Если размер поддержки будет выше, она облагается налогом по ставке 18% и военным сбором — 1,5%.

Кроме того, чтобы работодателю не оказаться в затруднительном положении, следует помнить, что выплата должна быть разовой и предоставляться отдельному работнику. В противном случае, материальная помощь будет приравниваться к заработной плате (т.е. облагаться налогом).

Образец заявления на получение помощи от работодателя

Директору ТОВ “Україна переможе”

Валерію Рибному

З А Я В А

Прошу надати нецільову матеріальну допомогу у звʼязку зі скрутним матеріальним становищем через воєнні дії на території України.

04.11.2022 Ігор Дачний

Что дальше

После получения заявления работодатель принимает решение о предоставлении материальной помощи работнику и определяет его сумму.

Затем формируется и утверждается соответствующий приказ, и работник получает свои выплаты.