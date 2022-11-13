Переодетые военные РФ и проверки граждан: Данилов о ситуации с безопасностью на Херсонщине

Ноябрь, 13 в 21:12

На освобожденных территориях Херсонщины остаются российские солдаты, переодевающиеся в гражданскую одежду. Служба безопасности Украины и наши защитники проходят разминирование и тщательную проверку граждан, чтобы стабилизировать ситуацию в деоккупированных городах и селах.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире информационного телемарафона Единые новости. Он рассказал о ситуации с безопасностью на освобожденной территории правобережья Днепра и временно оккупированной части Херсонской области.

— Я думаю, что речь идет не о партизанских операциях, а о том, что они просто забыли часть своих военных. Они понимают, что будут обязательно отвечать, и сейчас действительно определенная часть переодевается в гражданское население, чтобы скрыться, не нести ответственность. Для этого проходят мероприятия, которые совершает Служба безопасности Украины и наши военные. Проверки в Херсоне и других населенных пунктах – их нужно спокойно проходить, не волноваться, если вам не за что волноваться. Это обязательно нужно в эти времена, — отмечает секретарь СНБО.

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По его словам, пиротехники работают над очисткой деоккупированной территории от различных взрывных устройств, которые оставили российские военные во время побега с правого берега Херсонщины.

– Я могу сказать о том, что касается освобожденной территории. Действительно, есть сегодня риск пребывания населения. Дело в том, что с понедельника наши Вооруженные силы освободили 179 населенных пунктов, 4,5 тыс. кв. км, даже больше, на нашей территории. На каждом метре нужно провести исследование, понимать, что там нет взрывных устройств. Это сложная и трудная работа. Для сохранения жизней гражданского населения рекомендуем не спешить возвращаться домой, нужно немного времени подождать.

Данилов утверждает, что враг коварен, поэтому не исключена возможность, что оккупанты оставили фугасные снаряды или другие смертельно опасные “сюрпризы”.

— Враг коварен. Враг сделал очень большое заминирование всей территории. Мы не исключаем, что есть это фугасы (фугасные снаряды, – Ред.), которые сегодня еще остаются на этой территории. Соответствующие службы работают 24 часа в сутки, чтобы ускорить все процессы. Но сегодня опасность еще есть, враг подлый, еще раз прошу воздержаться от скорейшего возвращения домой.

Секретарь СНБО призывает украинцев немного подождать перед возвращением домой, поскольку продолжаются разминирование территории и стабилизационные меры.