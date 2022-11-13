Перевдягнуті військові РФ та перевірки громадян: Данілов про безпекову ситуацію на Херсонщині

Листопад, 13 в 21:12

На звільнених територіях Херсонщини залишаються російські солдати, які перевдягаються у цивільний одяг. Служба безпеки України та наші захисники проходять розмінування та ретельні перевірки громадян, щоб стабілізувати ситуацію у деокупованих містах і селах.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в ефірі інформаційного телемарафону Єдині новини. Він розповів про безпекову ситуацію на звільненій території правобережжя Дніпра та тимчасово окуповану частину Херсонської області.

– Я думаю, що йдеться не про партизанські операції, а те, що вони просто забули частину своїх військових. Вони розуміють, що обов’язково відповідатимуть, і зараз дійсно певна частина перевдягається у цивільне населення, щоб сховатися, не нести відповідальність. Для цього відбуваються заходи, які робить Служба безпеки України та наші військові. Перевірки у Херсоні та інших населених пунктах – їх потрібно спокійно проходити, не хвилюватися, якщо вам немає за що хвилюватися. Це обов’язково потрібно в ці часи, – наголошує секретар РНБО.

Зараз дивляться

За його словами, наразі піротехніки працюють над очищенням деокупованої території від різних вибухових пристроїв, які залишили російські військові під час втечі з правого берега Херсонщини.

– Я можу сказати про те, що стосується звільненої території. Дійсно, є сьогодні є ризик перебування населення. Річ у тому, що з понеділка наші Збройні сили звільнили 179 населених пунктів, 4,5 тис. кв. км, навіть більше, нашої території. На кожному метрі треба провести дослідження, розуміти, що там немає вибухових пристроїв. Це складна та важка робота. Для збереження життів цивільного населення радимо не поспішати повертатися додому, треба трохи часу почекати.

Данілов стверджує, що ворог підступний, тому не виключена можливість, що окупанти залишили фугасні снаряди або інші смертельно небезпечні “сюрпризи”.

– Ворог підступний. Ворог зробив дуже великі замінування всієї території. Ми не виключаємо, що є це фугаси (фугасні снаряди, – Ред.), які сьогодні ще залишаються на цій території. Відповідні служби працюють 24 години на добу, щоб прискорити всі процеси. Але сьогодні небезпека ще є, ворог підлий, ще раз прошу утриматися від швидкого повернення додому.

Секретар РНБО закликає українців трохи почекати перед поверненням додому, оскільки тривають розмінування території та стабілізаційні заходи.