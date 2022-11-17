У містах України випав сніг

Листопад, 17 в 8:46

17 листопада в містах України випав сніг.

Зокрема, у мережі з’явилися світлини із засніженого Львову.

Нині пролітає сніг у Черкаській області.

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У столиці сніг після ночі залишився лише деревах та дахах машин, однак влада столиці попереджає, що впродовж дня опади посиляться.

Через це водіїв закликають за можливості не виїжджати в місто, а користуватися громадським транспортом.

– Будь ласка, не створюйте затори, адже в них зупиняється й снігоприбиральна техніка, – просять в КМДА.

Нагадаємо, що сніг 16-17 листопада прогнозувала синоптик Наталя Діденко.

Про сніг у листопаді раніше говорили й в Укргідрометцентрі.