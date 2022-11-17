Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство

У містах України випав сніг

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
У містах України випав сніг

17 листопада в містах України випав сніг.

Зокрема, у мережі з’явилися світлини із засніженого Львову.

Нині пролітає сніг у Черкаській області.

Зараз дивляться

У столиці сніг після ночі залишився лише деревах та дахах машин, однак влада столиці попереджає, що впродовж дня опади посиляться.

Через це водіїв закликають за можливості не виїжджати в місто, а користуватися громадським транспортом.

– Будь ласка, не створюйте затори, адже в них зупиняється й снігоприбиральна техніка, – просять в КМДА.

Нагадаємо, що сніг 16-17 листопада прогнозувала синоптик Наталя Діденко.

Про сніг у листопаді раніше говорили й в Укргідрометцентрі.

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка