У містах України випав сніг
17 листопада в містах України випав сніг.
Зокрема, у мережі з’явилися світлини із засніженого Львову.
Нині пролітає сніг у Черкаській області.
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У столиці сніг після ночі залишився лише деревах та дахах машин, однак влада столиці попереджає, що впродовж дня опади посиляться.
Через це водіїв закликають за можливості не виїжджати в місто, а користуватися громадським транспортом.
– Будь ласка, не створюйте затори, адже в них зупиняється й снігоприбиральна техніка, – просять в КМДА.
Нагадаємо, що сніг 16-17 листопада прогнозувала синоптик Наталя Діденко.
Про сніг у листопаді раніше говорили й в Укргідрометцентрі.