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Факты / Україна / Общество

Будет ли снег и аномальные морозы: прогноз погоды на зиму в Украине

Валентина Летяк, редактор ленты
Будет ли снег и аномальные морозы: прогноз погоды на зиму в Украине
Фото: Pexels

Ранней зимы в Украине в этом году не будет, как и аномальных морозов, и сильных снегопадов, прогнозирует начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык.

По его словам, погода зимой будет такой, как и последние 10 лет, в целом в пределах тенденции – более-менее теплой по сравнению с нормой.

– В этом году мы перешли на новые нормы расчетов средних значений зимы. Поэтому на градус-два в среднем она будет теплее среднестатистической зимы. Но периоды каких-то непродолжительных похолоданий присутствуют каждую зиму, поэтому и этой могут быть. Снег зимой будет, – сказал он.

В среднем возможны колебания температуры от +5 до -5, подчеркнул Билык. Однако он не дал четкий прогноз на каждый месяц, отметив, что самым холодным традиционно, вероятно, будет февраль.

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– Для конца января – начала февраля присущи ультраполярные вторжения холодного воздуха, когда ночная температура опускается до -15 и даже до -20. Поэтому и предстоящей зимой в этот период чего-то подобного можно ожидать, – сказал метеоролог.

Что касается снега, здесь также без аномалий – количество осадков в пределах среднестатистических показателей, иногда даже ниже нормы.

Билык прогнозирует образование снежного покрова только в северных и западных областях, где он будет лежать одну-две недели.

Говоря о том, когда наступит зима, синоптик считает, что в северной и западной частях характерное снижение температуры следует ожидать в первой декаде декабря, а в южной части ее вообще может не быть, поскольку такое уже случалось.

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Источник: Новое время
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