Сотрудники Службы безопасности Украины проводят контрразведывательные мероприятия на территории одного из монастырей Мукачевской епархии УПЦ (МП) на Закарпатье.

В ведомстве отмечают, что учитывая вооруженную агрессию РФ, возрастают риски совершения преступлений против безопасности граждан, государственного суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины.

Правоохранители осматривают территорию и помещение монастыря для выявления запрещенных к обращению предметов, а также осуществляют проверку лиц на территории монастыря относительно их причастности к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины.

Такие мероприятия проходят в пределах действующего законодательства для:

проверки данных о намерениях использования епархии как ячейки “русского мира”;

недопущения использования помещений УПЦ для укрывательства граждан страны-агрессора, хранения запрещенных предметов и т.п.;

обезопасения населения от провокаций и террористических актов.

Ранее СБУ обнаружила множество антиукраинских материалов во время обысков на территории Почаевской духовной семинарии и Ивано-Франковской епархии УПЦ (МП).

Правоохранители нашли литературу, в которой отрицается существование украинского народа, его языка, а также само право Украины на государственность.

Источник : СБУ

