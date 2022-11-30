Проверяют на признаки “русского мира”: СБУ проводит обыски в Мукачевской епархии УПЦ (МП)
Сотрудники Службы безопасности Украины проводят контрразведывательные мероприятия на территории одного из монастырей Мукачевской епархии УПЦ (МП) на Закарпатье.
В ведомстве отмечают, что учитывая вооруженную агрессию РФ, возрастают риски совершения преступлений против безопасности граждан, государственного суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины.
Правоохранители осматривают территорию и помещение монастыря для выявления запрещенных к обращению предметов, а также осуществляют проверку лиц на территории монастыря относительно их причастности к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины.
Такие мероприятия проходят в пределах действующего законодательства для:
- проверки данных о намерениях использования епархии как ячейки “русского мира”;
- недопущения использования помещений УПЦ для укрывательства граждан страны-агрессора, хранения запрещенных предметов и т.п.;
- обезопасения населения от провокаций и террористических актов.
Ранее СБУ обнаружила множество антиукраинских материалов во время обысков на территории Почаевской духовной семинарии и Ивано-Франковской епархии УПЦ (МП).
Правоохранители нашли литературу, в которой отрицается существование украинского народа, его языка, а также само право Украины на государственность.