Бога не обнаружено: что известно об обысках в Киево-Печерской лавре, какой бекграунд и реакция

Ноябрь, 22 в 16:18

Служба безопасности Украины во вторник, 22 ноября, провела контрразведывательные мероприятия на территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры в Киеве.

Мероприятия прошли совместно с Нацполицией и Нацгвардией в рамках операции по противодействию “подрывной деятельности российских спецслужб в Украине”.

В СБУ сообщили, что все действия происходят в рамках действующего законодательства и отмечается, что мероприятия в лавре проводят, чтобы не допустить ее использования в ячейке “русского мера”, а также проверки данных об использовании помещений УПЦ для укрывательства вражеских ДРГ, иностранных граждан и хранения оружия.

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— Учитывая вооруженную агрессию РФ, возрастает риск совершения террористических актов, диверсий, захвата заложников, особенно в местах большого скопления граждан, — говорится в сообщении СБУ.

22 ноября СБУ провела обыски не только в Киево-Печерской лавре, но и в помещениях епархии УПЦ в Ровенской области. Это произошло после анонимного сообщения о том, что руководство епархии скрывает враждебные ДРГ.

Профессор кафедры истории в университете Острожская академия Андрей Смирнов сообщил в Facebook, что на территории монастырей епархии найдены пропагандистские материалы и деньги.

— В управлении Сарненско-Полесской епархии УПЦ обнаружены средства в сумме 800 тыс. гривен и $17,5 тыс., — отметил он.

Журналист Юрий Смирнов сообщил, что СБУ пришла с обысками также в Корецкий женский монастырь в Ровенской области. Причем, как отметил он, монастырь “подчиняется не Онуфрию”, а “синоду Русской православной церкви”.

В УПЦ МП никак не комментируют контрразведывательные мероприятия СБУ на территории Киево-Печерской лавры.

Что предшествовало?

Недавно в социальных сетях стало вирусным видео из одного из храмов Киево-Печерской лавры, на котором во время духовных песнопений звучала песня Звон плывет, плывет над Россией, пробуждается Матушка — Русь.

Видео песнопений из лавры возмутило общественность. После этого СБУ начала расследование инцидента.

Архимандрит Поликарп, комментируя этот инцидент, отметил, что песню пела группа собравшихся на богослужение активистов. А священник в это время якобы был занят помазанием людей и не слышал, что поют.

Позже Поликарп сообщил, что этого священника отстранили от проведения богослужений. Также пообещали провести духовный собор для рассмотрения ситуации.

— Собор решит, кому из лаврских обитателей донести еще, что Украина сейчас переживает трагические события, — отметил представитель Лавры.

По словам архимандрита, в лавре во всех молитвах упоминается украинская власть и украинское воинство.

Церковь – фактически управляется с территории РФ

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко считает, что сейчас мы увидели сущность УПЦ МП, и это стало финальной точкой для всех.

— Давно уже были сигналы определенные, совершенно понятные. В Украине есть Православная церковь Украины и церковь, фактически управляемая с территории России. Надо называть вещи своими именами. Так или иначе они находятся в единстве с русской церковью. Война как у классика: всегда открывает кто есть кто. Она проявляет подлинную душу и внутреннее состояние человека. Сейчас мы это увидели в очередной раз и это стало финальной точкой для всех. Довольно часто священники московского патриархата становятся коллаборантами. Они помогали врагу, укрывали их, благословляли.

Депутат от фракции ЕС в Верховной Раде Ростислав Павленко, комментируя обыски, подчеркивает, что хорошо, если доказательства не скрыты и не уничтожены.

— Пора выполнять законодательство о борьбе с коллаборационизмом, — написал он в Facebook.

Религиовед Игорь Козловский считает обыски несколько запоздалыми. В комментарии Telegraf он сказал, что нужно активнее противодействовать коллаборантам и предателям.

— Это задача государства, и, безусловно, оно должно реагировать на системные нарушения со стороны УПЦ, ставшей гибридной частью российской РПЦ. Думаю, такие шаги государства с обысками несколько запоздали. Еще с 2014 года общественность и СМИ отмечали, что нужно активнее противодействовать коллаборантам и предателям, — говорит он.

По его словам, в случае с УПЦ никакого вмешательства в церковные дела со стороны государства нет, но с другой стороны, есть много подтверждений нарушений со стороны священников УПЦ и распространения “русского мира”.

Между тем, в России уже прокомментировали обыски в Киево-Печерской лавре.

Секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что “украинская сторона давно воюет с российской православной церковью”. Он также сказал, что обыски следует рассматривать как “действия против российского православия”.

Во время обысков — бога не обнаружено

Пользователи соцсетей бурно отреагировали на утренние обыски в лавре. В частности отмечают, что “СБУ услышали молитвы украинцев”, а также называют СБУ “службой божей здорового человека”.

Наші молитви було почуто: СБУ через 9 місяців після початку повномасштабної війни почали проводити обшуки у Києво-Печерській лаврі, окупованій московським паханатом. Подивимося, це показуха чи справжній акт справедливості. Геть упц мп з українських душ і церков! — Євген Рибчинський (@EugeneRibchins) November 22, 2022

— В ходе обысков в Киево-Печерской лавре бога не обнаружено, — шутит журналист Сергей Иванов.

В ході обшуків у Києво-Печерській лаврі бога не виявлено. — Sergii Ivanov (@applecrysis_ua) November 22, 2022

— Доброе утро, мы из Украины. Изгнание московских чертей из храма началось, – комментирует обыски дипломат и экс-министр инфраструктуры Владимир Емельян.

Также в комментариях пользователи пишут, что “СБУ проводит праздник экзорцизма в лавре”, “давно пора”, а еще “это им за то, что не молятся” – о церквях УПЦ.

Служба божа в Лаврі pic.twitter.com/jOK0nicecz — Майкл Щур (@MichaelShchur) November 22, 2022

Уявіть Київ без русні в Лаврі, яка належати ПЦУ pic.twitter.com/3lp5TOM931 — Your Kotek Gganbu (@justkotekmeme) November 22, 2022

Не единичны случаи работы в РФ

За время полномасштабной войны правоохранители совершили десяток обысков и выдали подозрений в коллаборантстве и работе в интересах России представителям УПЦ МП.

Вот несколько инцидентов со священнослужителями УПЦ этой осенью:

Луганщина

Священник УПЦ МП в Северодонецке предоставлял врагу данные о Вооруженных силах Украины. Пресс-служба ОГУ сообщила, что прокуроры Лисичанской окружной прокуратуры Луганской области направили в суд обвинительный акт в отношении информатора вражеских войск – священника УПЦ МП.

Кировоградщина

В октябре руководители и некоторые представители Кировоградской епархии УПЦ Московского патриархата распространяли среди верующих антиукраинские материалы, изготовленные в РФ, и разжигали религиозную рознь.

В ходе обысков правоохранители обнаружили переписку митрополита Кировоградского и Новомиргородского с патриархом московским Кириллом.

Винницкая область

СБУ разоблачила новые факты подрывной пророссийской деятельности руководителя одной из епархий УПЦ МП в Винницкой области.

По данным спецслужб, глава епархии подготовил пропагандистские листовки, в которых оправдывал вооруженную агрессию России и временную оккупацию восточных и южных районов Украины. В своих “агитках” он призвал к захвату государственной власти и нарушению границ границы Украины.

Харьковщина

СБУ разоблачила священнослужителя УПЦ МП Харьковщины на коллаборационизме. Настоятеля храма подозревают в призывах к местной религиозной общине поддержать захватчиков.

Также ему предъявлены обвинения в оправдывании преступлений РФ в Украине и сотрудничестве с местным гуляйтером Виталием Ганчевым.

Киево-Печерская Лавра сейчас находится в использовании УПЦ (до недавнего времени Московского патриархата). УПЦ декларирует движение от Москвы, но для поместных православных церквей мира она является частью Русской православной церкви.

Помещения лавры являются памятниками архитектуры и находятся в собственности государства.

Православная церковь Украины уже давно обратилась к власти с просьбой предоставить им часть помещений в пользование. Однако правительство отказывает в этом ВТО.