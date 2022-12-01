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Призывы к “пробуждению матушки-Руси”: СБУ проверила монахинь монастыря УПЦ МП на Закарпатье

Валентина Летяк, редактор ленты
СБУ перевірила черниць монастиря УПЦ МП на Закарпатті
Фото: СБУ

На Закарпатье сотрудники СБУ проверили Свято-Кирилло-Мефодиевский женский монастырь Мукачевской епархии УПЦ МП на предмет распространения российской пропагандистской литературы.

В рамках контрразведывательных мероприятий они опросили, в том числе с использованием полиграфа, более 20 человек.

На территории монастыря спецслужбы обнаружили много материалов с российской пропагандой. Это в основном литература авторства деятелей страны-агрессора и изданная типографиями в РФ.

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В этих брошюрах отрицается право Украины на независимость, а также отмечается, что Украину, Россию и Беларусь якобы “нельзя разделить”.

Среди находок – и тексты пророссийских песен с прославлением “русской земли”, призывами к “пробуждению матушки-Руси”.

В СБУ говорят, что, несмотря на запрет руководителя епархии, в этом монастыре продолжали вспоминать во время молебнов патриарха РПЦ Кирилла, и даже разработали так называемую памятку, где аргументировали, почему именно нельзя отказываться от упоминания московского патриарха.

Все вещественные доказательства отправлены на соответствующие экспертные исследования.

СБУ перевірила черниць монастиря УПЦ МП на Закарпатті
СБУ перевірила черниць монастиря УПЦ МП на Закарпатті
СБУ перевірила черниць монастиря УПЦ МП на Закарпатті
СБУ перевірила черниць монастиря УПЦ МП на Закарпатті
СБУ перевірила черниць монастиря УПЦ МП на Закарпатті
СБУ перевірила черниць монастиря УПЦ МП на Закарпатті
Призывы к “пробуждению матушки-Руси”: СБУ проверила монахинь монастыря УПЦ МП на Закарпатье / 3 фотографии
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Источник: СБУ
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