Призывы к “пробуждению матушки-Руси”: СБУ проверила монахинь монастыря УПЦ МП на Закарпатье
На Закарпатье сотрудники СБУ проверили Свято-Кирилло-Мефодиевский женский монастырь Мукачевской епархии УПЦ МП на предмет распространения российской пропагандистской литературы.
В рамках контрразведывательных мероприятий они опросили, в том числе с использованием полиграфа, более 20 человек.
На территории монастыря спецслужбы обнаружили много материалов с российской пропагандой. Это в основном литература авторства деятелей страны-агрессора и изданная типографиями в РФ.
В этих брошюрах отрицается право Украины на независимость, а также отмечается, что Украину, Россию и Беларусь якобы “нельзя разделить”.
Среди находок – и тексты пророссийских песен с прославлением “русской земли”, призывами к “пробуждению матушки-Руси”.
В СБУ говорят, что, несмотря на запрет руководителя епархии, в этом монастыре продолжали вспоминать во время молебнов патриарха РПЦ Кирилла, и даже разработали так называемую памятку, где аргументировали, почему именно нельзя отказываться от упоминания московского патриарха.
Все вещественные доказательства отправлены на соответствующие экспертные исследования.