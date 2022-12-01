Призывы к “пробуждению матушки-Руси”: СБУ проверила монахинь монастыря УПЦ МП на Закарпатье

Декабрь, 01 в 13:57

На Закарпатье сотрудники СБУ проверили Свято-Кирилло-Мефодиевский женский монастырь Мукачевской епархии УПЦ МП на предмет распространения российской пропагандистской литературы.

В рамках контрразведывательных мероприятий они опросили, в том числе с использованием полиграфа, более 20 человек.

На территории монастыря спецслужбы обнаружили много материалов с российской пропагандой. Это в основном литература авторства деятелей страны-агрессора и изданная типографиями в РФ.

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В этих брошюрах отрицается право Украины на независимость, а также отмечается, что Украину, Россию и Беларусь якобы “нельзя разделить”.

Среди находок – и тексты пророссийских песен с прославлением “русской земли”, призывами к “пробуждению матушки-Руси”.

В СБУ говорят, что, несмотря на запрет руководителя епархии, в этом монастыре продолжали вспоминать во время молебнов патриарха РПЦ Кирилла, и даже разработали так называемую памятку, где аргументировали, почему именно нельзя отказываться от упоминания московского патриарха.

Все вещественные доказательства отправлены на соответствующие экспертные исследования.