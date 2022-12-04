Придется наверстывать программу: какие проблемы ждут школьников по возвращении из Польши

Декабрь, 04 в 14:05

Украинским школьникам, которые сейчас учатся в школах Польши и других стран, по возвращении придется наверстывать программу. Прежде всего, это касается истории Украины, языка и литературы. Как Минобразования планирует решать эту проблему и что предлагает образовательный омбудсмен – в материале.

Екатерина еще в феврале с тремя детьми уехала в Польшу. Ее старшая дочь сейчас в 6 классе, с сентября учится в местной школе.

Женщина рассказала, что программа несколько отличается от украинской:

Сейчас смотрят

– То есть там были главы уже с 7 класса, а какие-то даже за 5 класс нашей украинской школы, часть – за 6 класс. Мы собираемся возвращаться. У меня просто была и есть нерешенная проблема с украинской школой для нее.

Она больше всего волнуется за то, что дочь не имеет возможности изучать историю Украины и родной язык. Кроме того, украинская программа несколько сложнее европейской, поэтому со временем ей придется немало наверстывать.

В то же время в Минобразования говорят, что школьники за рубежом могут овладевать украинской программой самостоятельно – с учебниками проблем нет.

Все учебники доступны в электронной форме, а также есть специальный резервный фонд бумажных. В случае необходимости они отправляются за границу. За последнее время немало таких учебников отправили в Черногорию, Польшу и Италию.

Впрочем, эксперт Ольга Шевчук-Клюжева считает, что дело не в учебниках. После победы у всех школьников, которые вернутся в Украину, будут серьезные проблемы.

– Для детей украинский язык был языком прежде всего образовательного процесса. И сейчас эта связь с образовательным процессом прервана, поэтому с этим будут самые большие проблемы. Соответственно, украинский язык будет в пассиве. После того, как украинские дети вернутся в Украину, нужно будет это пассивное владение языком переводить в активное использование, – объяснила она.

Кроме этого, большой отрезок учебной программы украинским ученикам придется наверстывать и по истории Украины или украинской литературе.

– 80% уехавших украинцев планируют вернуться сюда с детьми. Это значит, что нам нужно приложить максимум усилий по сохранению связи детей с украинским образованием, с Украиной, – добавила Шевчук-Клюжева.

Поэтому образовательный обмудсмен Сергей Горбачев предлагает ряд мер по хотя бы частичному решению проблем с образованием для детей за рубежом. Прежде всего, организовать дистанционные уроки по украинскому языку, литературе и истории Украины во внеурочное время для учеников, которые учатся очно в школах страны пребывания.

– Вариант №2: заключить межгосударственные соглашения, которые зафиксируют: если ребенок, его родители, предоставили стране пребывания документальное подтверждение, что он зачислен и учится в украинской школе в дистанционном формате – он не обязан посещать местное учебное заведение, – отмечает он.

Третьим вариантом Горбачев предлагает выработать механизм согласования оценок в иностранных школах с украинской системой.

Впрочем, воплотить это будет крайне сложно, поэтому в Минобразования уже нарабатывают алгоритм, как дейсвовать после возвращения украинских школьников.

Школы, куда будут возвращаться дети, помогут им наверстать учебную программу. То есть будут проводиться соответствующие дополнительные занятия, консультации, а после этого – оценивание, и приниматься решение о переводе в следующий класс.