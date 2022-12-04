Доведеться надолужувати програму: які проблеми чекають школярів після поверенення з Польщі

Грудень, 04 в 14:05

Українським школярам, які зараз навчаються у школах Польщі та інших країн, після повернення доведеться надолужувати програму. Передусім це стосується історії України, мови та літератури. Як Міносвіти планує вирішувати цю проблему та що пропонує освітній омбудсмен – у матеріалі.

Катерина ще в лютому з трьома дітьми виїхала до Польщі. Її старша донька зараз у 6 класі, з вересня навчається у місцевій школі.

Жінка розповіла, що програма дещо відрізняється від української:

Зараз дивляться

– Тобто там були глави вже з 7 класу, а якісь навіть за 5 клас нашої української школи, частина – за 6 клас. Ми збираємося повертатися. В мене просто була і є невирішена проблема з українською школою для неї.

Вона найбільше хвилюється за те, що донька не має змоги вивчати історію України та рідну мову. Крім того, українська програма дещо складніша за європейську, тому згодом їй доведеться чимало надолужувати.

Водночас у Міносвіти кажуть, що школярі за кордоном можуть опановувати українську програму самостійно – з підручниками проблем немає.

Всі підручники доступні в електронній формі, також є спеціальний резервний фонд паперових. У разі потреби вони відправляються за кордон. За останній час чимало таких підручників відправили до Чорногорії, Польщі та Італії.

Утім, експертка Ольга Шевчук-Клюжева вважає, що справа не в підручниках. Після перемоги усі школярі, які повернуться в Україну, матимуть серйозні проблеми.

– Для дітей українська мова була мовою насамперед освітнього процесу. І зараз цей зв’язок з освітнім процесом перервано, тому з цим будуть найбільші проблеми. Відповідно українська мова буде в пасиві. Після того, як українські діти повернуться в Україну, треба буде це пасивне володіння мовою переводити в активне використання, – пояснила вона.

Окрім цього, неабиякий відтинок навчальної програми українським учням доведеться надолужувати й з історії України чи української літератури.

– 80% українців, які поїхали, планують повернутися сюди з дітьми. Це означає, що нам потрібно докласти максимум зусиль для збереження зв’язку дітей з українською освітою, з Україною, – додала Шевчук-Клюжева.

Тому освітній обмудсмен Сергій Горбачов пропонує низку заходів для бодай часткового розв’язання проблем з освітою для дітей за кордоном. Передусім, організувати дистанційні уроки з української мови, літератури та історії України у позаурочний час для учнів, які навчаються очно у школах країни перебування.

– Варіант №2: укласти міждержавні угоди, які зафіксують: якщо дитина, її батьки, надали країні перебування документальне підтвердження, що вона зарахована і навчається в українській школі у дистанційному форматі – вона не зобов’язана відвідувати місцевий заклад освіти, – наголошує він.

Третім варіантом Горбачов пропонує напрацювати механізм узгодження оцінок в іноземних школах з українською системою.

Втім, втілити це буде вкрай складно, тому в Міносвіти вже напрацьовують алгоритм, як діяти після повернення українських школярів.

Школи, куди повертатимуться діти, допомагатимуть їм надолужити навчальну програму. Тобто проводитимуться відповідні додаткові заняття, консультації, а після цього – оцінювання, і приймається рішення про переведення до наступного класу.