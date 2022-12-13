Декабрь, 13 в 18:20

В связи с частым обесточиванием в домах украинцев все чаще появляется потребность обогреть помещение или приготовить пищу в нестандартных условиях.

Кто-то использует туристические горелки, но у кого-то может появиться необходимость подключить газ к плите.

О том, как правильно выбирать газовые баллоны, в эфире национального телемарафона рассказал Лев Рудый, руководитель компании, производящей газовые баллоны.

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При намерении использовать газовые баллоны дома, надо приобрести емкость небольшого размера.

Например, баллон объемом 5 л даст потребителю 24 часа устойчивого горения, говорит Лев Рудый. Впрочем, выбор баллона зависит и от возможности потребителя перезаправлять его газом.

Эксперт говорит, что сложно выделить характеристики при покупке газового баллона, хотя несколько критериев все же есть:

Сертификат , который должен поставляться с каждым баллоном, и подтверждает, что баллон прошел проверку и сделан согласно государственным стандартам Украины (ДСТУ).

, который должен поставляться с каждым баллоном, и подтверждает, что баллон прошел проверку и сделан согласно государственным стандартам Украины (ДСТУ). Вместе с баллоном должен идти гарантийный талон , который будет показателем, что производитель отвечает к своему продукту.

, который будет показателем, что производитель отвечает к своему продукту. Толщина металла. Баллон объемом 5 л должен иметь стенку не менее 2 мм. При этом стандарты могут отличаться для баллонов других размеров.

— Это все необходимое, что максимально обеспечит и даст вам гарантии того, что производитель относится строго к техническим нормам безопасности, — говорит Лев Рудый.

По словам эксперта, для перезарядки баллона потребителю необходим переходник, который в большинстве случаев уже имеется на Автомобильных газозаправочных станциях (АГЗС), где можно зарядить сам баллон.

Кроме того, Лев Рудый советует обратить внимание на горелки для баллонов, которые часто выходят из строя из-за постоянного нагрева.

Сегодня на рынке выбор ограничен двумя основными вариантами: туристический набор и газовая конфорка. И хотя газовая конфорка является более безопасным вариантом для дома, она подключается к баллону через шланг, который должен выдерживать давление газа и в наличии должен быть редуктор, который бы позволяет предотвратить падение мощности оборудования при снижении давления внутри емкости.

Сегодня на рынке выбор ограничен двумя основными вариантами: туристический набор и газовая конфорка. И хотя газовая конфорка является более безопасным вариантом для дома, она подключается к баллону через шланг, который должен выдерживать давление газа и в наличии должен быть редуктор, который бы позволяет предотвратить падение мощности оборудования при снижении давления внутри емкости.

Отметим, что последняя коррекция постановления №390 О противопожарном режиме от 7 марта 2019 года указывает, что хранить емкости с горючим газом в домах и квартирах, на территории лестничных пролетов и в подвалах, на балконах и чердаках запрещено. Каждый из таких баллонов должен быть расположен в специальной пристройке — шкафу, запертым на замок и снабженным предостерегающей надписью “Вогненебезпечно. Газ”.

Исключением могут быть пятилитровые емкости, уже подключенные к кухонной плите, а сама плита должна иметь заводское происхождение, когда эксплуатация самодельных/модернизированных экземпляров не допускается.