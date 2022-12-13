Як правильно обрати газовий балон для дому: поради експерта
У зв’язку з частим знеструмленням в домівках українців все частіше з’являється потреба обігріти помешкання чи приготувати їжу в нестандартних умовах.
Хтось використовує туристичні пальники, але в когось може з’явитись необхідність підключити газ до плити.
Про те, як правильно обирати газові балони, в ефірі національного телемарафону розповів Лев Рудий, керівник компанії, що виробляє газові балони.
При намірі використовувати газові балони вдома, треба придбати ємність невеликого розміру.
Наприклад, балон обсягом 5 л дасть споживачу 24 години сталого горіння, каже Лев Рудий. Втім вибір балона залежить й від можливості споживача перезаправляти його газом.
Експерт каже, що складно виокремити характеристики при покупці газового балона, хоча декілька критеріїв все ж є:
- Сертифікат, який має поставлятися з кожним балоном, і підтверджує, що балон пройшов перевірку та зроблений згідно з державними стандартами України (ДСТУ).
- Разом з балоном має йти гарантійний талон, який буде показником, що виробник відповідає до свого продукту.
- Товщина металу. Балон обсягом 5 л має мати стінку не менш як 2 мм. Водночас стандарти можуть відрізнятись для балонів інших розмірів.
– Це все необхідне, що максимально забезпечить та дасть вам гарантії того, що виробник ставиться суворо до технічних норм безпеки, – каже Лев Рудий.
За словами експерта, для перезаряджання балона споживачу необхідний перехідник, який в більшості випадків вже наявний на Автомобільних газозаправних станціях (АГЗС), де можна зарядити сам балон.
Крім того, Лев Рудий радить звернути увагу на пальники для балонів, які часто виходять з ладу через постійне нагрівання.
Сьогодні на ринку вибір обмежений двома основними варіантами: туристичний набір та газова конфорка. І хоч газова конфорка є більш безпечним варіантом для дому, вона підключається до балона через шланг, що має витримувати тиск газу та в наявності має бути редуктор, який би дозволяє запобігти падінню потужності обладнання при зниженні тиску всередині ємності.
Зазначимо, що остання корекція постанови №390 Про протипожежний режим від 7 березня 2019 року вказує, що зберігати ємності з пальним газом в будинках і квартирах, на території сходових прольотів і в підвалах, на балконах і горищах заборонено. Кожен з таких балонів має бути розташований в спеціальній прибудові – шафі, замкненими на замок і забезпеченою застерігає написом “Вогненебезпечно. Газ”.
Винятком можуть бути п’ятилітрові ємності, вже підключені до кухонної плити, а сама плита повинна мати заводське походження, коли експлуатація саморобних / модернізованих примірників не допускається.