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Факты / Україна / Общество

Хакеры “охотятся” на пользователей программы Delta: рассылают вредоносные сообщения

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
хакери
Фото: Depositphotos

Об очередной кибератаке на пользователей системы Delta предупреждает действующая при Госспецсвязи правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA.

Сообщается, что 17 декабря Центр инноваций и развития оборонных технологий Минобороны Украины получил информацию о распространении сообщений о необходимости обновления сертификатов в системе Delta.

Такие сообщения поступают в мессенджерах, а также по электронной почте.

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Для рассылки злоумышленники используют скомпрометированный электронный адрес одного из сотрудников оборонного ведомства.

В сообщениях содержатся вложения в виде PDF-документов, имитирующих военные дайджесты и имеющие ссылку на вредоносный ZIP-архив.

Фото: CERT-UA

При переходе по ссылке в сообщении на компьютере в итоге будет осуществлен запуск двух вредоносных программ:

  • FateGrab (“FileInfo.dll”; “ftpfilegraber.dll”), функционал которой предусматривает похищение файлов с расширениями ‘.txt’, ‘.rtf’, ‘.xls’, ‘.xlsx’, ‘.ods’, ‘.cmd ‘, ‘.pdf’, ‘.vbs’, ‘.ps1’, ‘.one’, ‘.kdb’, ‘.kdbx’, ‘.doc’, ‘.docx’, ‘.odt’, ‘.eml ‘, ‘.msg’, ‘.email’;
  • StealDeal (“procsys.dll”; “StealDll.dll”), предназначенную, среди прочего, для угона данных интернет-браузеров.

Система Delta — это созданная по стандартам НАТО национальная военная система ситуационной осведомленности, которую используют ВСУ и Силы безопасности и обороны.

В частности это программное обеспечение позволяет военным оперативно узнавать важные данные о противнике.

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Источник: Госспецсвязи
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