Ноябрь, 11 в 19:42

Германия решила предоставить Украине миллиард евро помощи на безопасность в киберпространстве. Об этом заявил депутат Бундестага Робин Вагенер.

– Часть этой суммы пойдет на поддержку групп, регистрирующих доказательства нарушений прав человека и военных преступлений, – сообщил он.

Отмечается, что немецкое правительство дополнительно выделило эти деньги из федерального бюджета на следующий год.

– Бюджет Украины ясно показывает, что наша поддержка выходит далеко за пределы важных и необходимых поставок оружия, – сказал Вагенер.

Дополнительные деньги будут направлены также на поддержку гражданского общества в более широком регионе. Это включает в себя защиту журналистов в Украине, а также Беларуси и России.

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Средства выделили на фоне споров о том, должна ли Германия активизировать предоставление Украине военной помощи. Напомним, что Киев неоднократно сообщал о том, что украинская армия нуждается в наступательном боевом оружии, включая танки.

Отмечается, что это решение стало победой партии Зеленых, которая решительнее всего поддерживает предоставление Украине военной помощи, начиная с 24 февраля.

Ранее партия выступала против поставок оружия в зоны конфликтов.

До этого в рамках нового пакета военной помощи Германия передала украинским бойцам дополнительную партию ракет к системе ПВО IRIS-T SLM, а также бронемашины Dingo.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, тем временем, предложил новую форму помощи Украине – с привлечением городов-побратимов.