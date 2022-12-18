Хакери “полюють” на користувачів програми Delta: розсилають шкідливі повідомлення

Грудень, 18 в 18:47

Про чергову кібератаку на користувачів системи Delta попереджає урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку.

Повідомляється, що 17 грудня від Центру інновацій та розвитку оборонних технологій Міноборони України було отримано інформацію щодо розповсюдження повідомлень про необхідність оновлення сертифікатів у системі Delta.

Такі повідомлення надходять у месенджерах, а також на електронну пошту.

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Для розсилання зловмисники використовують скомпрометовану електронну адресу одного зі співробітників оборонного відомства.

У повідомленнях містяться вкладення у вигляді PDF-документів, які імітують військові дайджести та мають посилання на шкідливий ZIP-архів.

У разі переходу за посиланням у повідомленні на комп’ютері у підсумку буде здійснено запуск двох шкідливих програм:

FateGrab (“FileInfo.dll”; “ftpfilegraber.dll”), функціонал якої передбачає викрадення файлів із розширеннями ‘.txt’, ‘.rtf’, ‘.xls’, ‘.xlsx’, ‘.ods’, ‘.cmd’, ‘.pdf’, ‘.vbs’, ‘.ps1’, ‘.one’, ‘.kdb’, ‘.kdbx’, ‘.doc’, ‘.docx’, ‘.odt’, ‘.eml’, ‘.msg’, ‘.email’;

StealDeal (“procsys.dll”; “StealDll.dll”), призначену, серед іншого, для викрадення даних інтернет-браузерів.

Система Delta – це створена за стандартами НАТО національна військова система ситуаційної обізнаності, яку використовують ЗСУ та Сили безпеки і оборони.

Зокрема – це програмне забезпечення дозволяє військовим оперативно дізнаватися важливі дані про противника.