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Факти / Україна / Суспільство

Мінінфраструктури запропонувало експертам долучитись до впровадження реформи містобудування

Владислава Ткаченко, Редакторка сайту
Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури запропонувало експертній громадськості долучитися до впровадження реформи містобудування, яку нещодавно ухвалила Верховна Рада (№5655).

Про це повідомило міністерство у Facebook.

Як йдеться в повідомленні, для напрацювання механізмів конструктивного діалогу та подальшої координації впровадження реформи міністерство ініціювало зустріч з експертними громадськими організаціями.

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– Представники громадськості підкреслили, що процедура обговорення законопроєкту, містобудівної реформи та будь-яких інших ініціатив має будуватись на принципах інклюзивності, відкритості, взаємної поваги, довіри та конструктивності.

Яким би не був сценарій розвитку подій щодо законопроєкту – необхідно вже зараз створити нові підходи до співпраці та закласти фундамент довіри для будь-яких майбутніх дискусій щодо відбудови України, – наголосили в міністерстві.

Міністерство також запропонувало ініціювати створення фахової платформи для публічного обговорення реформи містобудування на експертних засадах, із залученням фахівців та незалежного фасилітатора.

– Така відкрита експертна платформа може стати основою для обговорення не тільки містобудівної реформи, а й інших законодавчих ініціатив, – переконані в міністерстві.

Окрім того, під час зустрічі були обговорені основні етапи реформи, зокрема процесу імплементації законопроєкту та позиції стейкхолдерів у впровадженні реформи, створення та порядку роботи Містобудівної палати як дорадчого органу міністерства.

Громадські організації поінформували, що мають низку зауважень до законопроєкту №5655, які, на їхню думку, створюють ризики порушень і зловживань.

– Закон викликав чималі дискусії, що ще раз підкреслює його нагальність та значення для всього суспільства. Спільно в нас зараз є всі важелі для того, щоб втілити реформу містобудування, з урахуванням усіх антикорупційних запобіжників.

В іншому випадку – ми залишаємо існуючий безлад і відкидаємо країну на 10-річчя назад, – прокоментував віцепрем’єр-міністр з відбудови України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

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Фото: Міністерство інфраструктури

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