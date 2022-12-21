Мінінфраструктури запропонувало експертам долучитись до впровадження реформи містобудування

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури запропонувало експертній громадськості долучитися до впровадження реформи містобудування, яку нещодавно ухвалила Верховна Рада (№5655).

Про це повідомило міністерство у Facebook .

Як йдеться в повідомленні, для напрацювання механізмів конструктивного діалогу та подальшої координації впровадження реформи міністерство ініціювало зустріч з експертними громадськими організаціями.

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– Представники громадськості підкреслили, що процедура обговорення законопроєкту, містобудівної реформи та будь-яких інших ініціатив має будуватись на принципах інклюзивності, відкритості, взаємної поваги, довіри та конструктивності. Яким би не був сценарій розвитку подій щодо законопроєкту – необхідно вже зараз створити нові підходи до співпраці та закласти фундамент довіри для будь-яких майбутніх дискусій щодо відбудови України, – наголосили в міністерстві.

Міністерство також запропонувало ініціювати створення фахової платформи для публічного обговорення реформи містобудування на експертних засадах, із залученням фахівців та незалежного фасилітатора.

– Така відкрита експертна платформа може стати основою для обговорення не тільки містобудівної реформи, а й інших законодавчих ініціатив, – переконані в міністерстві.

Окрім того, під час зустрічі були обговорені основні етапи реформи, зокрема процесу імплементації законопроєкту та позиції стейкхолдерів у впровадженні реформи, створення та порядку роботи Містобудівної палати як дорадчого органу міністерства.

Громадські організації поінформували, що мають низку зауважень до законопроєкту №5655, які, на їхню думку, створюють ризики порушень і зловживань.