Мінінфраструктури запропонувало експертам долучитись до впровадження реформи містобудування
Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури запропонувало експертній громадськості долучитися до впровадження реформи містобудування, яку нещодавно ухвалила Верховна Рада (№5655).
Про це повідомило міністерство у Facebook.
Як йдеться в повідомленні, для напрацювання механізмів конструктивного діалогу та подальшої координації впровадження реформи міністерство ініціювало зустріч з експертними громадськими організаціями.
– Представники громадськості підкреслили, що процедура обговорення законопроєкту, містобудівної реформи та будь-яких інших ініціатив має будуватись на принципах інклюзивності, відкритості, взаємної поваги, довіри та конструктивності.
Яким би не був сценарій розвитку подій щодо законопроєкту – необхідно вже зараз створити нові підходи до співпраці та закласти фундамент довіри для будь-яких майбутніх дискусій щодо відбудови України, – наголосили в міністерстві.
Міністерство також запропонувало ініціювати створення фахової платформи для публічного обговорення реформи містобудування на експертних засадах, із залученням фахівців та незалежного фасилітатора.
– Така відкрита експертна платформа може стати основою для обговорення не тільки містобудівної реформи, а й інших законодавчих ініціатив, – переконані в міністерстві.
Окрім того, під час зустрічі були обговорені основні етапи реформи, зокрема процесу імплементації законопроєкту та позиції стейкхолдерів у впровадженні реформи, створення та порядку роботи Містобудівної палати як дорадчого органу міністерства.
Громадські організації поінформували, що мають низку зауважень до законопроєкту №5655, які, на їхню думку, створюють ризики порушень і зловживань.
– Закон викликав чималі дискусії, що ще раз підкреслює його нагальність та значення для всього суспільства. Спільно в нас зараз є всі важелі для того, щоб втілити реформу містобудування, з урахуванням усіх антикорупційних запобіжників.
В іншому випадку – ми залишаємо існуючий безлад і відкидаємо країну на 10-річчя назад, – прокоментував віцепрем’єр-міністр з відбудови України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.