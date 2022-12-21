Декабрь, 21 в 13:15

До Нового года остаются считанные дни. Во время новогодних праздников украинцы любили запускать фейерверки, салюты и петарды.

До начала полномасштабной войны запуск салютов добавлял праздничного настроения и новогодней атмосферы. Однако сегодня использование пиротехнических изделий считается неуместным. Более того, использование фейерверков, салютов и различных петард запрещено во время военного положения.

Какое наказание предусмотрено в Украине за использование пиротехнических изделий, читайте в нашем материале.

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Без фейерверков: какая ответственность предусмотрена в Украине

Запускать салюты, фейерверки и использовать петарды во время действия военного положения запрещено. Украинцев, которые будут игнорировать ограничения, будут привлекать как к административной, так и к уголовной ответственности.

В действующем законодательстве есть несколько статей, предусматривающих наказание за использование или продажу пиротехнических изделий.

Полицейские будут привлекать нарушителей к ответственности в соответствии со следующими статьями Кодекса Украины Об административных и уголовных правонарушениях:

статья 164 КУоАП (нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности) — штраф в размере от 17 тыс. до 34 тыс. грн . Также у нарушителей будут забирать продукцию и деньги, полученные в результате совершения этого правонарушения;

(нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности) — штраф в размере . Также у нарушителей будут забирать продукцию и деньги, полученные в результате совершения этого правонарушения; статья 182 КУоАП (нарушение требований законодательных и других нормативно-правовых актов по защите населения от вредного влияния шума или правил соблюдения тишины в населенных пунктах и общественных местах). Наказывается штрафом от 85 грн до 255 грн , для должностных лиц и субъектов хозяйственной деятельности — от 255 грн до 510 грн;

(нарушение требований законодательных и других нормативно-правовых актов по защите населения от вредного влияния шума или правил соблюдения тишины в населенных пунктах и общественных местах). Наказывается штрафом , для должностных лиц и субъектов хозяйственной деятельности — статья 195-6 КУоАП (нарушение порядка производства, хранения, перевозки, торговли и использования пиротехнических средств) карается штрафом от 1 020 грн до 1 700 грн с конфискацией пиротехнических средств;

(нарушение порядка производства, хранения, перевозки, торговли и использования пиротехнических средств) карается штрафом с конфискацией пиротехнических средств; статья 296 КУоАП (Хулиганство) наказывается штрафом от 17 тыс. до 34 тыс. грн, либо арестом на срок до шести месяцев, либо ограничением свободы на срок до пяти лет.

Кроме того, сейчас ожидает второго чтения законопроект №7438, который предлагает запретить продажу, передачу и использование любых фейерверков, в частности салютов и петард, и проведение любых мероприятий с использованием пиротехнических изделий и взрывчатых веществ.