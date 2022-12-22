Декабрь, 22 в 20:01

Украинская энергосистема пытается стабилизироваться после серии ракетных обстрелов со стороны России, которые продолжаются с октября. Из-за вражеских атак часть украинских областей временно ввела стабилизационные графики отключения света.

В то же время в ряде областей, как, например, Киевской, продолжаются экстренные отключения света, когда же в части Херсонской области действуют аварийные обесточивания.

Впрочем, плановые графики подачи электроэнергии работают в большинстве регионов Украины, поэтому облэнерго обнародовали расписание на следующие сутки. Узнать о ситуации со светом позволяет облэнерго Харьковской, Львовской, Винницкой, Черниговской, Закарпатской, Хмельницкой, Тернопольской, Кировоградской, Сумской, Полтавской, Николаевской Винницкой и Черновицкой областей. Также стабилизационные графики были введены в Киеве.

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Где и когда не будет света 23 декабря — читайте в материале Фактов ICTV.

Киев

9 декабря ДТЭК Киевские электросети разработали обновленные графики стабилизационных отключений.

Сейчас в Киеве действуют стабилизационные отключения согласно обновленным графикам. Обновленный график учитывает сложную ситуацию в энергосистеме и состоит из трех категорий:

Свет есть . Периоды, когда гарантируется наличие света. Это белый цвет на графике ;

. Периоды, когда гарантируется наличие света. Это ; Света нет . Периоды, когда отключение будет происходить гарантированно для того, чтобы сбалансировать энергосистему. Серый цвет на графике ;

. Периоды, когда отключение будет происходить гарантированно для того, чтобы сбалансировать энергосистему. ; Возможные отключения. Периоды, когда отключение может применяться, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться. В эти периоды рекомендуем снижать потребление электроэнергии и не пользоваться лифтами. Светло-серый цвет на графике.

Если отключение света в вашем доме стабилизационное, то узнать время восстановления электроэнергии можно в графике на сайте ДТЭК.

Если отключение экстренное — придется подождать, поскольку электроснабжение может отсутствовать дольше, например, 6-8 часов.

Харьковская область

Облэнерго Харьковской области придерживается графиков стабилизационных отключений.

Плановые отключения предусматривают 12 очередей среди потребителей, а начало каждой из очередей меняется еженедельно.

Посмотреть свою очередь на сайте Харьковоблэнерго можно следующим образом:

Открыть форму по этой ссылке.

Выбрать из выпадающего списка ваш населенный пункт, улицу и номер дома.

Нажать Проверить .

. Результат проверки появится внизу.

Форма действует только для плановых отключений, предупредили в облэнерго.

Одесская область

После недавних атак России по энергосистеме региона, компания ДТЭК Одесские электросети ввела стабилизационные графики на территории области.

Для того, чтобы ознакомиться с графиками, надо перейти по ссылке и ввести свой населенный пункт, улицу и номер дома.

Графики состоят из трех категорий:

Белый цвет: свет есть и в это время его наличие гарантировано.

Серый цвет: в это время гарантированно не будет света.

Светло-серый цвет: возможны отключения, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться.

Львовская область

Облэнерго Львовщины и дальше придерживается введенных ранее графиков.

Потребители электроэнергии распределены на три группы. Абонентам в разные дни недели выключают свет по четыре часа. Отдельно в сутки есть зарезервированные часы, когда свет могут выключать дополнительно. Электроэнергия стабильно будет поставляться дважды в сутки по четыре часа (вместе — 8 часов).

С перечнем графиков для различных групп львовян можно ознакомиться по этой ссылке.

Винницкая область

Винницаоблэнерго обновила очереди в графиках отключений света.

Обновленные очереди плановых отключений можно посмотреть по ссылке.

Узнать соответствие между очередью, которая будет обесточена, и адресом, где планируется отключение света, можно по этой ссылке.

Просмотр плановых и аварийных отключений в личном кабинете и на сайте.

Днепропетровская область

ДТЭК Днепровские электросети с 21 декабря ввело обновленные графики стабилизационных отключений.

Они учитывают текущую сложную ситуацию в энергосистеме после последних массированных обстрелов.

Ознакомиться с новым графиком можно по этой ссылке.

Как в Киеве и Одесской области, графики разделены по трем категориям:

Белый цвет на графике означает, что свет есть, и в этот период ДТЭК гарантирует наличие света;

на графике означает, что и в этот период ДТЭК гарантирует наличие света; Серый цвет на графике означает, что света нет . Поэтому в течение этого периода отключения будут происходить гарантированно для того, чтобы сбалансировать энергосистему;

на графике означает, что . Поэтому в течение этого периода отключения будут происходить гарантированно для того, чтобы сбалансировать энергосистему; Светло-серый цвет на графике предусматривает возможные отключения. В этот период отключение может применяться, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться. Рекомендуется снижать потребление электроэнергии и не пользоваться лифтами.

Запорожская область

Запорожьеоблэнерго придерживается стабилизационных графиков почасовых отключений света. В то же время в регионе также действуют экстренные отключения света, которые распространяются на другие очереди, чем указанные в плановых графиках.

По графику почасовые стабилизационные отключения начнутся в 00:00 с третьей очереди. Ориентировочная продолжительность отключения для каждой очереди — 3 часа, с возможной небольшой задержкой.

В области также возможны введения аварийных и экстренных стабилизационных отключений электроэнергии. Последние предусматривают как увеличение продолжительности отключений, так и привлечение к ним потребителей других очередей — в объемах и на время, необходимые для стабилизации уровня энергопотребления.

Адреса первой, второй и третьей очередей потребителей г. Запорожье и Запорожского района (подконтрольного Украине), задействованных в графиках стабилизационных отключений, можно узнать по этой ссылке.

Посмотреть прогнозируемые графики отключений света можно на сайте Запорожьеоблэнерго.

Черниговская область

Черниговоблэнерго придерживается плановых отключений света в формате “три через шесть”.

Регион разделен на три группы, которые имеют соответствующие цвета — желтый, синий и зеленый.

Узнать принадлежность своего адреса к той или иной группе можно по этой ссылке.

Посмотреть график отключений света для четного и нечетного дня месяца, распределенного между тремя группами, можно по этой ссылке.

Также по этой ссылке можно узнать информацию об отключении через ЭИС-код или лицевой счет потребителя.

Закарпатская область

Облэнерго Закарпатья придерживается почасовых отключений электроэнергии, действующих согласно графикам.

Впрочем, фактические часы включения/отключения могут быть изменены в случае:

несоблюдение доказанных предельных величин потребления электрической энергии потребителями области;

во время воздушной тревоги на территории Закарпатья;

в случае отсутствия связи для дистанционного включения / отключения электроэнергии, в результате чего требуется время для проезда аварийных бригад к подстанциям;

на время, необходимое для проведения переключений по смене очередей.

На 23 декабря прогнозируемые часы для трех очередей и одной дополнительной очереди можно узнать по этой ссылке.

Полтавская область

Графики Полтаваоблэнерго будут касаться двух очередей потребителей электроэнергии.

В области будут отключаться две очереди — основная и дополнительная, обозначенная в скобках.

Ознакомиться с графиками в Полтавской области можно по этой ссылке.

Принадлежность адреса к той или иной очереди в области можно узнать по этой ссылке.

Хмельницкая область

Для Хмельницкой области продолжается распределение электроэнергии между четырьмя очередями, которые постепенно обесточиваются для распределения мощности между жителями региона.

В облэнерго предупреждают, что порядок отключения света между очередями может быть скорректирован.

Узнать адрес в графике почасовых отключений света можно по ссылке.

Узнать график отключений света можно по этой ссылке.

Тернопольская область

В Тернопольоблэнерго на 23 декабря действуют в соответствии с планом, установленным 19 декабря.

Подача электроэнергии распределена, как и раньше, между тремя группами потребителей. Каждая группа имеет свое время, когда адреса группы будут обесточены.

Посмотреть соответствие адреса к отключению света согласно графику можно по этой ссылке.

Кировоградская область

В Кировоградоблэнерго продолжается работа графиков почасовых отключений света, но в регионе могут быть применены аварийные отключения света.

Проверить наличие текущих отключений или ознакомиться с графиком почасовых отключений можно по этой ссылке.

Сумская область

Сумыоблэнерго придерживается стабилизационных отключений света в городе Сумы и области.

Плановые отключения электроэнергии предусматривают три очереди, а количество часов с запитанными электроэнергией зданиями зависит от температуры окружающей среды.

Подробнее ознакомиться с графиками можно по этой ссылке.

Черкасская область

Для удобства потребителей Черкасской области Черкассыоблэнерго разработало онлайн-форму, по которой можно легко и быстро узнать график отключения энергии по адресу потребителя.

Для того, чтобы воспользоваться онлайн-формой, необходимо зайти в раздел Графики почасовых отключений по этой ссылке и указать адрес потребителя.

После внесения адреса сайт сгенерирует графики почасовых отключений, которые применены именно по адресу абонента.

Николаевская область

На Николаевщине и в Николаеве продолжают действовать графики отключений света, опубликованные главой ОВА Виталием Кимом.

Плановые отключения электроэнергии предусматривают три очереди. Каждая из очередей имеет закрепленный промежуток времени, когда по адресу потребителей не будет света.

Очереди обесточиваются четыре раза в сутки. Продолжительность отключения — около двух часов. Следовательно, каждый раз после запитки, каждая из очередей будет иметь электроснабжение в течение 4 часов.

Найти свой адрес в графике можно по этой ссылке.

Черновицкая область

Буковина придерживается расписания плановых отключений света, который был введен Черновцыоблэнерго.

Потребители распределены по 18 группам. Узнать, в какую группу потребителей попал ваш адрес, можно по этой ссылке для города Черновцы, и по этой ссылке — для районов области.

Общий график отключений можно посмотреть по этой ссылке.

Ровенская область

Вследствие повреждения объектов энергетической инфраструктуры в энергосистеме Украины и Ровенской области сохраняется дефицит мощности.

Впрочем, Ривнеоблэнерго разработало графики стабилизационных отключений, согласно доказанным величинам мощности.

В облэнерго предостерегают, что в случае роста нагрузки на сети и необходимости ограничить мощность, по команде диспетчера Укрэнерго об экстренном снижении мощности, могут применяться дополнительные ограничения электроснабжения.

Кроме того, в случае значительной перегрузки сетей возможны аварийные отключения вне графика. Стабилизационные графики не применяются к объектам критической инфраструктуры и сооружений, которые запитаны от тех же сетей, что и эти объекты.

Узнать графики отключений света для Ровенской области можно по этой ссылке, когда же графики для города Ровно можно посмотреть по этой ссылке.

Другие регионы

В таких областях, как Ивано-Франковская, Волынская и Житомирская тоже действуют стабилизационные графики отключений света. Впрочем, регуляторы электросети пока не публиковали графики на 23 декабря. Как правило, графики публикуются день в день, поэтому ознакомиться с графиками в соответствующих регионах можно на сайтах Прикарпатьеоблэнерго, Волыньоблэнерго и Житомироблэнерго.